***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
11.01.2023 09:10
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099818
BIST
18:054.988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
0
En Düşük
0
18:0518,7846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0108
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,8841
En Düşük
18,6923
18:0520,2056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0439
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,3201
En Düşük
20,0482
18:051.136,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,58
|Açılış
|: 1.136,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|77,55
|68.536.063
|% 0,00
|
|ADEL
|125,50
|53.690.155
|% 0,00
|
|AFYON
|7,27
|79.576.058
|% 0,00
|
|ADESE
|1,73
|102.873.739
|% 0,00
|
|AKBNK
|17,03
|3.253.702.590
|% 0,00
|
|ACSEL
|77,55
|68.536.063
|% 0,00
|
|ADEL
|125,50
|53.690.155
|% 0,00
|
|ADESE
|1,73
|102.873.739
|% 0,00
|
|AFYON
|7,27
|79.576.058
|% 0,00
|
|AGYO
|4,87
|7.733.018
|% 0,00
|
|THYAO
|131,20
|7.228.138.030
|% 0,00
|
|EREGL
|37,86
|7.205.211.826
|% 0,00
|
|ASELS
|58,15
|7.045.379.508
|% 0,00
|
|KRDMD
|18,14
|5.369.510.695
|% 0,00
|
|KOZAL
|563,00
|4.362.869.376
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,50
|4.280.841.435
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,53
|3.776.101.004
|% 0,00
|
|KRDMD
|18,14
|5.369.510.695
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,73
|555.161.757
|% 0,00
|
|AKBNK
|17,03
|3.253.702.590
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7758
|18,7846
|% 0,06
|
|Euro
|20,1899
|20,2056
|% 0,22
|
|Sterlin
|22,7792
|22,8935
|% 0,15
|
|Frank
|20,3041
|20,4264
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9850
|5,0100
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|4,13
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.137
|3,30
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.690
|7.754
|19,00
|
|Yarım
|3.735
|3.793
|9,00
|
|Çeyrek
|1.868
|1.897
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,88
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|14,43
|14,44
|0,17
|
|B. Petrol
|79,59
|79,59
|-0,51
|