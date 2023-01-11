***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
11.01.2023 16:24
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilecek olan 322 adet Yatırım Kuruluşu Varantı 12.01.2023 tarihinde BİST Yapılandırılmış Ürünler Ve Fon Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır. İhraç edilecek olan Yatırım Kuruluşu Varantlarının ilk satış fiyatları ekteki tabloda sunulmuştur. İlk satış fiyatı sadece seansın ilk açılışında uygulanacak fiyattır ve varantların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren varant satış fiyatı değişiklik gösterebilecektir. Varant'ların seans boyunca ilk satış fiyatından ihraç edileceği kanısına varılmaması gerekmektedir. Varantlar'ın ihraç fiyatları sürekli olarak düzeltilecek ve açılış fiyatından işlem görmeyebilecektir. Satış fiyatının belirlenmesine ilişkin detaylı açıklama ilgili Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 numaralı bölümünde verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100341
BIST
16:114.922
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -66,21
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.799
16:1118,7786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0048
|Açılış
|: 18,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
16:1120,1872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0255
|Açılış
|: 20,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
16:111.133,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,27
|Açılış
|: 1.133,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler16:11
|SDTTR
|56,65
|6.745.939
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.580.043
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|43.542.763
|% 9,93
|
|BALAT
|25,96
|2.045.931
|% 8,53
|
|ULUSE
|186,00
|28.376.264
|% 7,83
|
|GOZDE
|21,06
|357.153.828
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.449.608
|% -10,00
|
|VKING
|29,98
|2.419.056
|% -9,97
|
|EUYO
|4,17
|3.260.807
|% -9,94
|
|MIPAZ
|11,53
|35.384.850
|% -9,92
|
|THYAO
|130,70
|7.123.762.321
|% -0,38
|
|EREGL
|38,14
|5.199.049.445
|% 0,74
|
|ASELS
|55,75
|4.570.214.561
|% -4,13
|
|KRDMD
|18,02
|3.826.485.136
|% -0,66
|
|KOZAL
|546,60
|3.760.721.021
|% -2,91
|
|EKGYO
|8,46
|2.801.544.496
|% -0,47
|
|YKBNK
|9,09
|2.733.376.929
|% -4,62
|
|KRDMD
|18,02
|3.826.485.136
|% -0,66
|
|KATMR
|2,12
|403.572.429
|% -8,62
|
|SKBNK
|2,66
|508.205.388
|% -2,56
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7752
|18,7786
|% 0,03
|
|Euro
|20,1828
|20,1872
|% 0,13
|
|Sterlin
|22,6758
|22,7895
|% -0,30
|
|Frank
|20,1584
|20,2798
|% -0,53
|
|Riyal
|4,9834
|5,0084
|% -0,04
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|0,09
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.134
|-0,27
|
|Cumhuriyet
|7.630
|7.745
|11,00
|
|Tam
|7.665
|7.731
|-4,00
|
|Yarım
|3.724
|3.782
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.862
|1.891
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,80
|23,84
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|14,36
|14,38
|0,11
|
|B. Petrol
|80,92
|80,92
|0,82
|