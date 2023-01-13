***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
13.01.2023 08:53
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101685
BIST
17:594.971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
4.977
En Düşük
4.601
17:5918,7823
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0013
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,8070
En Düşük
18,7471
17:5920,3665
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0260
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,4273
En Düşük
20,3446
17:591.144,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,96
|Açılış
|: 1.144,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.148,89
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KRDMA
|17,38
|366.863.621
|% 10,00
|
|ATSYH
|114,40
|5.712.684
|% 10,00
|
|SANKO
|23,78
|35.236.014
|% 9,99
|
|PRZMA
|7,82
|3.298.593
|% 9,99
|
|SDTTR
|62,30
|14.385.444
|% 9,97
|
|POLTK
|1.563,90
|120.521.233
|% -10,00
|
|VKING
|27,00
|1.457.271
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,08
|15.626.989
|% -9,92
|
|DURDO
|40,80
|34.143.605
|% -6,55
|
|TERA
|24,60
|41.606.749
|% -4,87
|
|THYAO
|135,80
|13.291.604.595
|% 8,38
|
|KRDMD
|18,90
|8.634.721.667
|% 9,95
|
|EREGL
|39,58
|7.943.583.974
|% 7,44
|
|ASELS
|55,90
|6.034.438.845
|% 5,87
|
|KOZAL
|542,50
|5.693.381.356
|% 4,57
|
|EKGYO
|8,51
|4.741.797.532
|% 5,32
|
|KRDMD
|18,90
|8.634.721.667
|% 9,95
|
|YKBNK
|9,04
|3.356.634.150
|% 5,24
|
|SKBNK
|2,64
|871.078.236
|% 3,53
|
|PETKM
|17,42
|3.942.359.561
|% 4,50
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7795
|18,7823
|% -0,01
|
|Euro
|20,3567
|20,3665
|% -0,13
|
|Sterlin
|22,8173
|22,9317
|% -0,23
|
|Frank
|20,1068
|20,2279
|% -0,25
|
|Riyal
|4,9846
|5,0096
|% -0,01
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|-4,72
|
|Altın Gr.
|1.144
|1.144
|-2,14
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.742
|7.807
|-3,00
|
|Yarım
|3.769
|3.820
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.890
|1.910
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,65
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,26
|14,28
|-0,09
|
|B. Petrol
|83,73
|83,73
|-0,30
|