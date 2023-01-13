***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
13.01.2023 11:26
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ekteki tabloda yer alan varantların dayanak varlığının işlem gördüğü borsalar, tatil nedeniyle kapalı olacaktır. Bu nedenle ilgili varantlar da bu tarihlerde kapalı olacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101880
BIST
14:265.011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 40,11
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
14:2618,7916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0080
|Açılış
|: 19,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
14:2620,3215
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0710
|Açılış
|: 20,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,3070
14:261.149,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,62
|Açılış
|: 1.149,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.153,52
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler14:24
|ONCSM
|37,40
|5.822.993
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|21.847.783
|% 10,00
|
|VKING
|29,70
|1.313.588
|% 10,00
|
|AKENR
|4,63
|39.547.040
|% 9,98
|
|RODRG
|35,48
|15.953.527
|% 9,98
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|DIRIT
|6,97
|434.396
|% -7,07
|
|EKGYO
|8,03
|2.870.316.845
|% -5,64
|
|TERA
|23,34
|16.331.223
|% -5,12
|
|KLGYO
|2,80
|105.634.810
|% -5,08
|
|THYAO
|136,30
|5.341.876.566
|% 0,37
|
|ASELS
|55,90
|3.871.796.785
|% 0,00
|
|EREGL
|40,28
|3.677.773.269
|% 1,77
|
|KRDMD
|18,67
|3.428.618.711
|% -1,22
|
|EKGYO
|8,03
|2.870.316.845
|% -5,64
|
|EKGYO
|8,03
|2.870.316.845
|% -5,64
|
|KRDMD
|18,67
|3.428.618.711
|% -1,22
|
|YKBNK
|9,22
|1.677.143.447
|% 1,99
|
|SKBNK
|2,64
|354.143.976
|% 0,00
|
|PETKM
|18,03
|1.920.556.781
|% 3,50
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7861
|18,7877
|% 0,02
|
|Euro
|20,3109
|20,3171
|% -0,37
|
|Sterlin
|22,8837
|22,9984
|% 0,06
|
|Frank
|20,1779
|20,2995
|% 0,11
|
|Riyal
|4,9872
|5,0122
|% 0,04
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|5,02
|
|Altın Gr.
|1.151
|1.151
|4,57
|
|Cumhuriyet
|7.794
|7.912
|86,00
|
|Tam
|7.822
|7.899
|89,00
|
|Yarım
|3.811
|3.865
|43,00
|
|Çeyrek
|1.912
|1.933
|22,00
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,81
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,38
|14,39
|0,02
|
|B. Petrol
|84,75
|84,75
|0,72
|