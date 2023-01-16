***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
16.01.2023 09:06
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102400
BIST
14:535.134
En Yüksek
|Değişim
|: 2,99%
|| 149,12
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.140
En Düşük
4.981
14:5318,7928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0105
|Açılış
|: 19,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8094
En Düşük
18,7572
14:5320,3499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0010
|Açılış
|: 20,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,4474
En Düşük
20,2982
14:531.158,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,04
|Açılış
|: 1.158,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.154,56
BIST En Aktif Hisseler14:51
|SDTTR
|75,35
|346.092.454
|% 10,00
|
|DAGI
|6,05
|5.584.928
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|2.918.513
|% 10,00
|
|ARMDA
|307,00
|20.235.868
|% 10,00
|
|VKING
|32,66
|755.720
|% 9,97
|
|ODAS
|8,74
|2.418.017.594
|% -5,41
|
|ZEDUR
|59,20
|597.294
|% -4,67
|
|BRKO
|5,40
|1.228.586
|% -4,59
|
|IMASM
|263,70
|11.526.457
|% -4,11
|
|ADEL
|111,60
|8.683.022
|% -3,79
|
|THYAO
|143,40
|6.311.563.300
|% 6,46
|
|KOZAL
|570,30
|3.562.759.751
|% 7,40
|
|TUPRS
|537,30
|3.031.470.165
|% 5,31
|
|EREGL
|40,76
|3.018.755.101
|% 0,99
|
|ASELS
|57,85
|3.000.750.193
|% 4,71
|
|ODAS
|8,74
|2.418.017.594
|% -5,41
|
|EKGYO
|8,01
|2.088.156.518
|% 1,65
|
|YKBNK
|9,50
|1.592.049.772
|% 3,15
|
|KRDMD
|18,93
|2.769.186.899
|% 1,39
|
|ISCTR
|11,10
|1.295.970.801
|% 2,78
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7873
|18,7953
|% 0,07
|
|Euro
|20,3380
|20,3525
|% 0,01
|
|Sterlin
|22,8775
|22,9922
|% -0,14
|
|Frank
|20,2096
|20,3314
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9879
|5,0129
|% 0,05
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|-4,22
|
|Altın Gr.
|1.159
|1.159
|-0,80
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|-51,00
|
|Tam
|7.844
|7.900
|90,00
|
|Yarım
|3.822
|3.866
|44,00
|
|Çeyrek
|1.917
|1.933
|22,00
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,19
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|14,61
|14,62
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,95
|84,95
|-0,33
|