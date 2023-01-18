***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
18.01.2023 08:53
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102878
BIST
18:055.315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.223
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.339
En Düşük
5.194
18:0518,7790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0115
|Açılış
|: 19,0480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0250
|
18,8085
En Düşük
18,6816
18:0520,2781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0173
|Açılış
|: 20,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,3135
En Düşük
20,1554
18:051.149,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,95
|Açılış
|: 1.148,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.154,81
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|72,50
|16.220.133
|% 0,00
|
|ADESE
|1,72
|127.679.014
|% 0,00
|
|AEFES
|57,10
|259.029.447
|% 0,00
|
|AGHOL
|95,80
|92.117.155
|% 0,00
|
|AGESA
|36,48
|40.783.561
|% 0,00
|
|ACSEL
|72,50
|16.220.133
|% 0,00
|
|ADESE
|1,72
|127.679.014
|% 0,00
|
|AEFES
|57,10
|259.029.447
|% 0,00
|
|AGHOL
|95,80
|92.117.155
|% 0,00
|
|AGESA
|36,48
|40.783.561
|% 0,00
|
|EREGL
|40,90
|12.057.697.752
|% 0,00
|
|KRDMD
|19,60
|11.188.056.863
|% 0,00
|
|THYAO
|147,40
|10.947.731.089
|% 0,00
|
|TUPRS
|569,60
|6.267.438.393
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,59
|5.287.426.168
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,59
|5.287.426.168
|% 0,00
|
|KRDMD
|19,60
|11.188.056.863
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,79
|3.532.074.638
|% 0,00
|
|EREGL
|40,90
|12.057.697.752
|% 0,00
|
|VAKBN
|10,45
|2.942.535.055
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7811
|18,7897
|% 0,12
|
|Euro
|20,2557
|20,2770
|% 0,08
|
|Sterlin
|23,0224
|23,1378
|% 0,17
|
|Frank
|20,2799
|20,4021
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9862
|5,0112
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|-6,34
|
|Altın Gr.
|1.148
|1.148
|-4,02
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|11,00
|
|Tam
|7.795
|7.863
|-21,00
|
|Yarım
|3.798
|3.848
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.905
|1.924
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,00
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,47
|14,49
|0,04
|
|B. Petrol
|86,84
|86,84
|0,92
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ENSRI
Yüzde 6.46 oranında artışla 28.34 lira fiyatla işlem gören hissede 847, 841 adet işlem
-
17:58GRSEL
Yüzde 8.17 oranında artışla 14.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 133, 191 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TUPRS, EKGYO
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 74, 9 artarak (% 1.62 ) 4, 708
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, PCILT, GESAN, ARCLK, SEGYO, ISGYO, BEYAZ, SOKE, PRDGS, ARMDA