***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
19.01.2023 09:13
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103103
BIST
18:105.384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.384
|
5.424
En Düşük
5.311
18:1018,7923
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0071
|Açılış
|: 19,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8091
En Düşük
18,7301
18:1020,3247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0371
|Açılış
|: 20,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,3318
En Düşük
20,2399
18:101.153,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,00
|Açılış
|: 1.153,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150,62
|
1.155,25
En Düşük
1.147,12
BIST En Aktif Hisseler18:10
|KSTUR
|285,00
|199.785
|% 0,00
|
|YYAPI
|2,71
|38.531.495
|% 0,00
|
|YGYO
|1,98
|17.287.450
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,66
|3.530.632.087
|% 0,00
|
|YUNSA
|78,75
|20.315.882
|% 0,00
|
|KSTUR
|285,00
|199.785
|% 0,00
|
|YYAPI
|2,71
|38.531.495
|% 0,00
|
|YGYO
|1,98
|17.287.450
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,66
|3.530.632.087
|% 0,00
|
|YUNSA
|78,75
|20.315.882
|% 0,00
|
|THYAO
|149,10
|13.193.241.910
|% 0,00
|
|ASELS
|63,05
|9.402.311.909
|% 0,00
|
|KOZAL
|565,00
|6.139.445.154
|% 0,00
|
|TUPRS
|586,00
|5.162.450.464
|% 0,00
|
|PETKM
|18,24
|4.424.776.849
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,42
|3.948.156.679
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,66
|3.530.632.087
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,88
|733.533.861
|% 0,00
|
|PETKM
|18,24
|4.424.776.849
|% 0,00
|
|AKBNK
|17,36
|4.193.006.340
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7905
|18,7925
|% -0,04
|
|Euro
|20,2981
|20,3205
|% 0,16
|
|Sterlin
|23,1182
|23,2341
|% -0,02
|
|Frank
|20,4332
|20,5563
|% 0,08
|
|Riyal
|4,9893
|5,0143
|% 0,02
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.910
|5,94
|
|Altın Gr.
|1.154
|1.154
|3,46
|
|Cumhuriyet
|7.838
|7.957
|32,00
|
|Tam
|7.825
|7.895
|16,00
|
|Yarım
|3.813
|3.863
|7,00
|
|Çeyrek
|1.912
|1.932
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,42
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,13
|14,16
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,07
|84,07
|-0,91
|
Seans Raporu
18:10
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-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, SASA, KOZAA
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 36 artarak (% 0.96 ) 4, 779
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SDTTR, BEYAZ, FLAP, CEOEM, PRDGS, PCILT, YESIL, EDATA, YYAPI, MARTI
-
17:58
PENGD, ONCSM, PAPIL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
VKING, ENSRI, COSMO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında