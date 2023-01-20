***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
20.01.2023 09:52
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103336
BIST
10:055.450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 27,53
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.459
En Düşük
5.444
10:0518,8042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0158
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0520
|
18,8388
En Düşük
18,7193
10:0520,3810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0365
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6700
|
20,4246
En Düşük
20,3003
10:051.165,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,88
|Açılış
|: 1.165,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.162,50
BIST En Aktif Hisseler10:03
|ANGEN
|34,36
|123.352
|% 0,35
|
|ARASE
|186,00
|67.890
|% 0,22
|
|AZTEK
|26,24
|73.786.956
|% 0,00
|
|BRLSM
|10,84
|48.457.898
|% 0,00
|
|DAPGM
|60,20
|15.596.760
|% 0,00
|
|ALFAS
|258,90
|533.334
|% -0,23
|
|BRKVY
|29,00
|23.022.668
|% 0,00
|
|AZTEK
|26,24
|73.786.956
|% 0,00
|
|GENIL
|47,50
|132.950.791
|% 0,00
|
|BRLSM
|10,84
|48.457.898
|% 0,00
|
|PRDGS
|9,29
|544.475.599
|% 0,00
|
|GESAN
|249,10
|496.113.111
|% 0,00
|
|EYGYO
|18,24
|335.333.020
|% 0,00
|
|PLTUR
|13,91
|275.860.032
|% 0,00
|
|PCILT
|37,00
|230.016.196
|% 0,00
|
|PRDGS
|9,29
|544.475.599
|% 0,00
|
|SEGYO
|2,34
|50.178.423
|% 0,00
|
|PLTUR
|13,91
|275.860.032
|% 0,00
|
|EYGYO
|18,24
|335.333.020
|% 0,00
|
|KLSYN
|3,44
|43.029.111
|% 0,00
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7949
|18,8039
|% 0,08
|
|Euro
|20,3714
|20,3828
|% 0,19
|
|Sterlin
|23,1601
|23,2763
|% -0,21
|
|Frank
|20,4176
|20,5406
|% -0,12
|
|Riyal
|4,9892
|5,0142
|% 0,03
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|-6,39
|
|Altın Gr.
|1.164
|1.164
|-3,77
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|-32,00
|
|Tam
|7.898
|7.962
|-26,00
|
|Yarım
|3.848
|3.896
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.930
|1.948
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,95
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,48
|14,50
|0,06
|
|B. Petrol
|86,38
|86,38
|0,22
|