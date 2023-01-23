***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
23.01.2023 06:21
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103581
BIST
13:115.554
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 63,74
|Açılış
|: 5.514
|
|Önceki Kapanış
|: 5.490
|
5.569
En Düşük
5.502
13:1118,8094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0020
|Açılış
|: 19,0630
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0450
|
18,8424
En Düşük
18,7516
13:1120,5162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1025
|Açılış
|: 20,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6550
|
20,5880
En Düşük
20,3810
13:111.166,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,86
|Açılış
|: 1.166,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.165,45
|
1.171,72
En Düşük
1.160,37
BIST En Aktif Hisseler13:11
|BJKAS
|7,37
|200.768.799
|% 10,00
|
|ASUZU
|195,80
|285.698.765
|% 10,00
|
|GUBRF
|370,30
|1.194.848.872
|% 9,98
|
|GZNMI
|16,75
|55.585.780
|% 9,98
|
|ONCSM
|66,15
|3.543.391
|% 9,98
|
|SASA
|113,00
|486.614.384
|% -6,22
|
|HEKTS
|35,92
|270.244.333
|% -6,21
|
|GESAN
|228,80
|318.955.101
|% -4,86
|
|SAMAT
|23,38
|13.168.719
|% -4,26
|
|SANEL
|18,13
|5.578.815
|% -4,07
|
|THYAO
|155,30
|5.098.967.380
|% 1,57
|
|AKBNK
|19,59
|3.244.906.031
|% 4,70
|
|KOZAL
|610,30
|3.009.634.863
|% 4,25
|
|PETKM
|18,89
|2.895.370.883
|% 0,96
|
|EREGL
|40,76
|2.337.835.082
|% -0,59
|
|YKBNK
|10,70
|2.071.881.825
|% 5,21
|
|EKGYO
|8,68
|1.617.095.117
|% 0,58
|
|AKBNK
|19,59
|3.244.906.031
|% 4,70
|
|PETKM
|18,89
|2.895.370.883
|% 0,96
|
|SKBNK
|3,04
|379.826.651
|% 2,70
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8049
|18,8094
|% 0,01
|
|Euro
|20,5059
|20,5162
|% 0,50
|
|Sterlin
|23,2530
|23,3697
|% 0,05
|
|Frank
|20,4324
|20,5555
|% 0,39
|
|Riyal
|4,9929
|5,0180
|% -0,03
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|1,72
|
|Altın Gr.
|1.165
|1.165
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|7.857
|7.975
|1,00
|
|Tam
|7.906
|7.955
|-33,00
|
|Yarım
|3.861
|3.893
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.931
|1.946
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,83
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|14,37
|14,39
|-0,09
|
|B. Petrol
|87,99
|87,99
|0,36
|