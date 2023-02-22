***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
22.02.2023 09:21
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115771
BIST
10:485.123
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -26,78
|Açılış
|: 5.163
|
|Önceki Kapanış
|: 5.149
|
5.175
En Düşük
5.090
10:4818,8796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0133
|Açılış
|: 19,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1730
|
18,8796
En Düşük
18,8057
10:4820,1140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0226
|Açılış
|: 20,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4700
|
20,1347
En Düşük
20,0000
10:481.115,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,20
|Açılış
|: 1.115,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,13
|
1.115,57
En Düşük
1.110,14
BIST En Aktif Hisseler10:47
|SEGYO
|2,31
|8.297.511
|% 10,00
|
|BNTAS
|6,98
|83.550.879
|% 9,23
|
|RYGYO
|12,02
|74.920.780
|% 8,88
|
|BASCM
|7,50
|1.640.153
|% 8,23
|
|BURVA
|36,40
|12.330.935
|% 8,14
|
|AFYON
|11,34
|135.378.549
|% -10,00
|
|AKCNS
|76,50
|43.232.645
|% -10,00
|
|KONYA
|4.296,60
|159.544.457
|% -10,00
|
|BMSCH
|18,47
|14.597.823
|% -9,99
|
|CMBTN
|734,30
|40.388.375
|% -9,99
|
|EREGL
|46,26
|2.987.687.490
|% -7,22
|
|KRDMD
|23,22
|1.652.367.115
|% -7,42
|
|THYAO
|139,10
|1.380.551.387
|% 1,16
|
|ISDMR
|42,90
|903.770.638
|% 6,35
|
|EKGYO
|8,24
|890.791.409
|% -7,73
|
|EKGYO
|8,24
|890.791.409
|% -7,73
|
|KRDMD
|23,22
|1.652.367.115
|% -7,42
|
|EREGL
|46,26
|2.987.687.490
|% -7,22
|
|YKBNK
|9,14
|393.656.501
|% 1,90
|
|AKBNK
|16,10
|690.977.775
|% 1,26
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8751
|18,8790
|% 0,07
|
|Euro
|20,1036
|20,1107
|% 0,10
|
|Sterlin
|22,8172
|22,9316
|% 0,21
|
|Frank
|20,3103
|20,4326
|% 0,27
|
|Riyal
|5,0169
|5,0420
|% 0,05
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.841
|5,99
|
|Altın Gr.
|1.115
|1.115
|2,20
|
|Cumhuriyet
|7.609
|7.724
|5,00
|
|Tam
|7.634
|7.708
|9,00
|
|Yarım
|3.729
|3.772
|5,00
|
|Çeyrek
|1.865
|1.886
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,82
|21,86
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|13,23
|13,25
|-0,00
|
|B. Petrol
|82,64
|82,64
|-0,41
|