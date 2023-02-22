***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
22.02.2023 17:48
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilecek olan 322 adet Yatırım Kuruluşu Varantı 23.02.2023 tarihinde BİST Yapılandırılmış Ürünler VE Fon Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır. İhraç edilecek olan Yatırım Kuruluşu Varantlarının ilk satış fiyatları ekteki tabloda sunulmuştur. İlk satış fiyatı sadece seansın ilk açılışında uygulanacak fiyattır ve varantların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren varant satış fiyatı değişiklik gösterebilecektir. Varant'ların seans boyunca ilk satış fiyatından ihraç edileceği kanısına varılmaması gerekmektedir. Varantlar'ın ihraç fiyatları sürekli olarak düzeltilecek ve açılış fiyatından işlem görmeyebilecektir. Satış fiyatının belirlenmesine ilişkin detaylı açıklama ilgili Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 numaralı bölümünde verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116055
BIST
18:055.071
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -77,98
|Açılış
|: 5.163
|
|Önceki Kapanış
|: 5.149
|
5.175
En Düşük
5.047
18:0518,8725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0062
|Açılış
|: 19,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,9106
En Düşük
18,8057
18:0520,0694
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0220
|Açılış
|: 20,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4200
|
20,4070
En Düşük
20,0000
18:051.110,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,30
|Açılış
|: 1.110,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,13
|
1.120,22
En Düşük
1.109,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEGYO
|2,31
|11.098.307
|% 10,00
|
|KLSYN
|3,19
|86.995.213
|% 10,00
|
|ULUSE
|287,30
|27.438.304
|% 9,99
|
|CANTE
|68,30
|138.433.670
|% 9,98
|
|KAPLM
|92,60
|12.590.035
|% 9,98
|
|AKCNS
|76,50
|54.878.699
|% -10,00
|
|AFYON
|11,34
|174.236.443
|% -10,00
|
|RODRG
|63,90
|56.171.206
|% -10,00
|
|KONYA
|4.296,60
|172.924.070
|% -10,00
|
|TUCLK
|31,32
|31.990.556
|% -10,00
|
|EREGL
|45,50
|8.390.887.030
|% -8,74
|
|KRDMD
|22,58
|4.718.764.980
|% -9,97
|
|THYAO
|136,40
|4.052.505.413
|% -0,80
|
|EKGYO
|8,04
|3.429.908.050
|% -9,97
|
|OYAKC
|41,52
|3.273.114.865
|% 3,59
|
|EKGYO
|8,04
|3.429.908.050
|% -9,97
|
|KRDMD
|22,58
|4.718.764.980
|% -9,97
|
|EREGL
|45,50
|8.390.887.030
|% -8,74
|
|YKBNK
|9,16
|1.618.794.921
|% 2,12
|
|AKBNK
|16,06
|2.486.656.923
|% 1,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8668
|18,8716
|% 0,03
|
|Euro
|20,0516
|20,0641
|% -0,14
|
|Sterlin
|22,7127
|22,8266
|% -0,25
|
|Frank
|20,2173
|20,3391
|% -0,19
|
|Riyal
|5,0156
|5,0408
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.830
|-5,36
|
|Altın Gr.
|1.110
|1.110
|-3,05
|
|Cumhuriyet
|7.591
|7.705
|-19,00
|
|Tam
|7.601
|7.666
|-33,00
|
|Yarım
|3.714
|3.751
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.857
|1.876
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,53
|21,56
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|13,09
|13,10
|-0,15
|
|B. Petrol
|80,68
|80,68
|-2,37
|