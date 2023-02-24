***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
24.02.2023 11:01
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116660
BIST
14:145.102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 15,64
|Açılış
|: 5.088
|
|Önceki Kapanış
|: 5.086
|
5.114
En Düşük
5.077
14:1418,8843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0100
|Açılış
|: 19,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1420
|
18,9081
En Düşük
18,7970
14:1419,9918
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0323
|Açılış
|: 20,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2900
|
20,2664
En Düşük
19,8826
14:141.106,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 1.106,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,63
|
1.109,40
En Düşük
1.101,40
BIST En Aktif Hisseler14:14
|ULUSE
|347,60
|31.293.704
|% 10,00
|
|OZSUB
|14,97
|50.109.034
|% 9,99
|
|OYAKC
|43,94
|2.581.346.984
|% 9,96
|
|BRSAN
|76,75
|23.769.398
|% 9,96
|
|IDEAS
|36,42
|8.583.318
|% 9,96
|
|COSMO
|101,20
|1.567.024
|% -8,75
|
|ALBRK
|2,95
|985.389.911
|% -6,65
|
|MARKA
|4,21
|2.719.975
|% -6,65
|
|DERHL
|5,37
|19.497.197
|% -5,79
|
|YONGA
|29,84
|115.685
|% -5,75
|
|KRDMD
|22,64
|4.912.235.381
|% 4,14
|
|EREGL
|44,84
|3.971.288.929
|% 1,04
|
|OYAKC
|43,94
|2.581.346.984
|% 9,96
|
|ASTOR
|36,58
|2.377.627.283
|% 7,08
|
|TUPRS
|600,10
|2.374.654.553
|% 2,32
|
|ALBRK
|2,95
|985.389.911
|% -6,65
|
|EKGYO
|8,28
|2.348.614.884
|% 2,35
|
|KRDMD
|22,64
|4.912.235.381
|% 4,14
|
|BUCIM
|7,98
|1.282.072.416
|% 3,77
|
|DOHOL
|9,22
|821.208.439
|% 5,61
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8806
|18,8843
|% 0,05
|
|Euro
|19,9832
|19,9918
|% -0,16
|
|Sterlin
|22,6028
|22,7161
|% -0,09
|
|Frank
|20,1227
|20,2439
|% -0,10
|
|Riyal
|5,0181
|5,0433
|% 0,06
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-1,49
|
|Altın Gr.
|1.106
|1.106
|-0,80
|
|Cumhuriyet
|7.489
|7.602
|-2,00
|
|Tam
|7.524
|7.576
|-48,00
|
|Yarım
|3.676
|3.707
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.838
|1.854
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,11
|21,14
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,82
|12,84
|-0,12
|
|B. Petrol
|82,78
|82,78
|0,57
|