***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
24.02.2023 13:01
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 23.02.2023 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 23 Şubat 2023 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 28 Şubat 2023 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116675
BIST
14:145.102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 15,64
|Açılış
|: 5.088
|
|Önceki Kapanış
|: 5.086
|
5.114
En Düşük
5.077
14:1418,8843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0100
|Açılış
|: 19,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1420
|
18,9081
En Düşük
18,7970
14:1419,9918
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0323
|Açılış
|: 20,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2900
|
20,2664
En Düşük
19,8826
14:141.106,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 1.106,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,63
|
1.109,40
En Düşük
1.101,40
BIST En Aktif Hisseler14:12
|ULUSE
|347,60
|31.293.704
|% 10,00
|
|OYAKC
|43,94
|2.579.607.838
|% 9,96
|
|IDEAS
|36,42
|8.583.318
|% 9,96
|
|BRSAN
|76,75
|23.708.229
|% 9,96
|
|BASCM
|6,18
|2.430.850
|% 9,96
|
|COSMO
|101,20
|1.567.024
|% -8,75
|
|MARKA
|4,14
|2.657.914
|% -8,20
|
|QNBFL
|88,00
|73.749
|% -7,17
|
|ALBRK
|2,96
|978.837.781
|% -6,33
|
|DERHL
|5,36
|19.473.392
|% -5,96
|
|KRDMD
|22,68
|4.907.310.582
|% 4,32
|
|EREGL
|44,88
|3.961.744.016
|% 1,13
|
|OYAKC
|43,94
|2.579.607.838
|% 9,96
|
|ASTOR
|36,56
|2.369.051.693
|% 7,03
|
|TUPRS
|600,10
|2.364.477.934
|% 2,32
|
|ALBRK
|2,96
|978.837.781
|% -6,33
|
|EKGYO
|8,27
|2.337.900.112
|% 2,22
|
|KRDMD
|22,68
|4.907.310.582
|% 4,32
|
|BUCIM
|7,97
|1.279.874.496
|% 3,64
|
|AFYON
|11,10
|993.082.467
|% 8,72
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8782
|18,8822
|% 0,04
|
|Euro
|19,9784
|19,9847
|% -0,20
|
|Sterlin
|22,5942
|22,7076
|% -0,13
|
|Frank
|20,1181
|20,2393
|% -0,12
|
|Riyal
|5,0165
|5,0416
|% 0,02
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-1,65
|
|Altın Gr.
|1.106
|1.106
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|7.489
|7.602
|-2,00
|
|Tam
|7.526
|7.579
|-45,00
|
|Yarım
|3.677
|3.709
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.838
|1.854
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,12
|21,14
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,83
|12,84
|-0,12
|
|B. Petrol
|82,75
|82,75
|0,54
|