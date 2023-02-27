***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
27.02.2023 09:28
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116995
BIST
10:125.064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 5,69
|Açılış
|: 5.076
|
|Önceki Kapanış
|: 5.059
|
5.085
En Düşük
5.041
10:1218,8894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0142
|Açılış
|: 19,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,9680
En Düşük
18,7920
10:1219,9269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0179
|Açılış
|: 20,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1600
|
20,0642
En Düşük
19,8029
10:121.098,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,93
|Açılış
|: 1.098,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099,08
|
1.106,32
En Düşük
1.094,28
BIST En Aktif Hisseler10:12
|SODSN
|32,20
|492.370
|% 9,97
|
|GARFA
|24,08
|2.366.726
|% 9,95
|
|EMKEL
|5,92
|10.381.794
|% 9,83
|
|AKSA
|93,70
|157.961.239
|% 9,53
|
|OYAKC
|47,52
|406.137.752
|% 8,15
|
|SNPAM
|13,20
|41.633
|% -7,04
|
|KGYO
|32,80
|183.461
|% -4,87
|
|ARMDA
|322,00
|771.968
|% -4,68
|
|KUVVA
|37,74
|126.995
|% -4,31
|
|VKING
|31,60
|693.555
|% -4,18
|
|OYAKC
|47,52
|406.137.752
|% 8,15
|
|EKGYO
|8,58
|389.452.183
|% -0,92
|
|KRDMD
|22,30
|340.186.802
|% -0,80
|
|ASTOR
|37,36
|332.718.202
|% 2,64
|
|AKBNK
|16,26
|326.379.524
|% 1,88
|
|EKGYO
|8,58
|389.452.183
|% -0,92
|
|AKBNK
|16,26
|326.379.524
|% 1,88
|
|ALBRK
|2,89
|48.001.938
|% 1,05
|
|KRDMD
|22,30
|340.186.802
|% -0,80
|
|BUCIM
|8,02
|104.146.297
|% 0,88
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8842
|18,8894
|% 0,08
|
|Euro
|19,9195
|19,9269
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,4781
|22,5909
|% 0,02
|
|Frank
|19,9754
|20,0957
|% -0,03
|
|Riyal
|5,0164
|5,0416
|% -0,05
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-1,73
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.098
|-1,10
|
|Cumhuriyet
|7.466
|7.579
|-2,00
|
|Tam
|7.481
|7.549
|-75,00
|
|Yarım
|3.655
|3.694
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.827
|1.847
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|20,65
|20,68
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,53
|12,54
|-0,07
|
|B. Petrol
|82,28
|82,28
|-0,54
|
Seans Raporu
10:12
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10:27KLKIM
Yüzde 5.04 oranında artışla 61.45 lira fiyatla işlem gören hissede 488, 486 adet işlem
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10:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, ODAS, SASA
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10:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler AKBNK, YKBNK, ISCTR
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10:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 9 kaybederek (% -0.33 ) 4, 509
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10:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKSA, EMKEL, SODSN, GARFA