***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
28.02.2023 09:15
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117458
BIST
11:055.232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 35,03
|Açılış
|: 5.229
|
|Önceki Kapanış
|: 5.197
|
5.254
En Düşük
5.203
11:0518,8881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 19,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1300
|
18,9166
En Düşük
18,7946
11:0520,0247
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0139
|Açılış
|: 20,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2400
|
20,0741
En Düşük
19,9370
11:051.098,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -4,89
|Açılış
|: 1.098,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,53
|
1.105,40
En Düşük
1.098,14
BIST En Aktif Hisseler11:03
|ALFAS
|221,60
|45.566.943
|% 9,98
|
|RODRG
|74,40
|13.996.198
|% 9,98
|
|EMKEL
|6,51
|41.434.252
|% 9,97
|
|PINSU
|9,49
|37.305.423
|% 9,97
|
|TGSAS
|17,10
|2.159.119
|% 9,97
|
|METUR
|4,90
|22.409.442
|% -7,89
|
|ORMA
|57,80
|52.020
|% -7,22
|
|COSMO
|93,15
|1.034.338
|% -6,80
|
|NIBAS
|22,64
|140.108.795
|% -6,68
|
|CIMSA
|119,90
|357.834.551
|% -5,96
|
|OYAKC
|47,54
|1.968.396.240
|% -1,61
|
|THYAO
|144,30
|1.965.127.211
|% 0,63
|
|KRDMD
|22,24
|1.770.250.127
|% 1,28
|
|EREGL
|44,36
|1.357.632.085
|% 0,73
|
|AKBNK
|17,70
|1.357.123.013
|% 2,19
|
|EKGYO
|8,48
|911.701.727
|% -0,70
|
|KRDMD
|22,24
|1.770.250.127
|% 1,28
|
|AKBNK
|17,70
|1.357.123.013
|% 2,19
|
|YKBNK
|9,99
|707.929.525
|% 1,32
|
|ISCTR
|11,78
|558.299.782
|% 1,38
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8837
|18,8964
|% 0,05
|
|Euro
|20,0171
|20,0242
|% -0,07
|
|Sterlin
|22,6654
|22,7791
|% -0,17
|
|Frank
|20,0493
|20,1701
|% -0,22
|
|Riyal
|5,0177
|5,0429
|% 0,02
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|-9,82
|
|Altın Gr.
|1.100
|1.100
|-3,78
|
|Cumhuriyet
|7.466
|7.579
|0,00
|
|Tam
|7.481
|7.536
|-37,00
|
|Yarım
|3.655
|3.688
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.827
|1.844
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,47
|20,49
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,47
|12,48
|-0,03
|
|B. Petrol
|82,64
|82,64
|0,60
|
Seans Raporu
11:03
daha fazla
-
11:18IDGYO
Yüzde 8.71 oranında artışla 3.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 118, 529 adet işlem
-
11:17XU100
Endeks 5, 234 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 71 üstünde . İşlem hacmi 23, 398.00 milyon TL de
-
11:17FLAP
Yüzde 7.65 oranında artışla 12.10 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 352, 366 adet işlem
-
11:16AYEN
Yüzde 5.09 oranında artışla 29.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 143, 234 adet işlem
-
11:14DIRIT
Yüzde 6.73 oranında artışla 5.55 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 152 adet işlem