***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
07.03.2023 09:00
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120800
BIST
14:245.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 9,80
|Açılış
|: 5.439
|
|Önceki Kapanış
|: 5.392
|
5.498
En Düşük
5.401
14:2418,9156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0203
|Açılış
|: 19,0980
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1050
|
18,9533
En Düşük
18,8123
14:2420,1785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0060
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
20,3097
En Düşük
20,0406
14:241.121,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,77
|Açılış
|: 1.121,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121,79
|
1.126,08
En Düşük
1.117,10
BIST En Aktif Hisseler14:22
|BLCYT
|14,85
|34.872.007
|% 10,00
|
|MNDRS
|8,81
|15.638.323
|% 9,99
|
|GRSEL
|15,63
|9.221.481
|% 9,99
|
|EMKEL
|10,46
|63.475.571
|% 9,99
|
|MARKA
|6,06
|16.193.990
|% 9,98
|
|ULUSE
|219,30
|613.690.603
|% -9,49
|
|NATEN
|155,20
|178.757.589
|% -8,11
|
|RYSAS
|26,26
|19.322.131
|% -6,61
|
|UFUK
|63,60
|6.050.976
|% -5,00
|
|NIBAS
|18,49
|71.215.155
|% -4,98
|
|EREGL
|44,40
|4.374.381.950
|% 0,00
|
|ASTOR
|48,02
|3.986.049.816
|% 8,35
|
|ISCTR
|13,18
|3.706.636.991
|% 1,70
|
|THYAO
|141,80
|3.534.938.216
|% -0,42
|
|YKBNK
|10,79
|3.475.574.596
|% 0,47
|
|YKBNK
|10,79
|3.475.574.596
|% 0,47
|
|ISCTR
|13,18
|3.706.636.991
|% 1,70
|
|SKBNK
|2,64
|476.846.745
|% 3,13
|
|AKBNK
|18,89
|3.344.407.578
|% 0,75
|
|EKGYO
|8,26
|1.124.962.377
|% -1,08
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9119
|18,9184
|% 0,12
|
|Euro
|20,1670
|20,1717
|% 0,00
|
|Sterlin
|22,6537
|22,7673
|% 0,04
|
|Frank
|20,2021
|20,3238
|% 0,03
|
|Riyal
|5,0238
|5,0490
|% 0,08
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-4,26
|
|Altın Gr.
|1.121
|1.121
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|7.566
|7.680
|-35,00
|
|Tam
|7.606
|7.657
|-22,00
|
|Yarım
|3.716
|3.747
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.858
|1.873
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,96
|20,98
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,75
|12,77
|-0,01
|
|B. Petrol
|85,82
|85,82
|-0,36
|
Seans Raporu
14:22
daha fazla
-
14:37XU100
Endeks 5, 405 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 61, 449.00 milyon TL de
-
14:37RAYSG
Yüzde 9.96 oranında artışla 26.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 304, 926 adet işlem
-
14:36BERA
Yüzde 5.61 oranında artışla 13.74 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 180, 970 adet işlem
-
14:35UNLU
Yüzde 4.47 oranında artışla 9.11 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 690, 568 adet işlem
-
14:34GZNMI
Yüzde 7.83 oranında artışla 14.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 049, 283 adet işlem