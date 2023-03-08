***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
08.03.2023 08:55
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121414
BIST
12:575.414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -31,97
|Açılış
|: 5.397
|
|Önceki Kapanış
|: 5.446
|
5.439
En Düşük
5.382
12:5718,9638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0112
|Açılış
|: 19,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1700
|
19,0436
En Düşük
18,7375
12:5720,1022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0317
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2600
|
20,1745
En Düşük
19,8223
12:571.117,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,66
|Açılış
|: 1.117,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.115,80
|
1.120,88
En Düşük
1.103,47
BIST En Aktif Hisseler12:57
|BVSAN
|54,75
|344.089.056
|% 9,98
|
|AVTUR
|3,64
|5.254.939
|% 9,97
|
|MARKA
|8,05
|26.238.628
|% 9,97
|
|YESIL
|4,71
|150.706.523
|% 9,79
|
|DOKTA
|48,14
|57.852.932
|% 9,41
|
|BALAT
|16,51
|241.541
|% -9,98
|
|MERCN
|33,06
|62.732.868
|% -8,62
|
|COSMO
|90,10
|52.330
|% -6,83
|
|TERA
|26,50
|44.323.429
|% -6,09
|
|DESA
|52,15
|3.557.255
|% -4,92
|
|EREGL
|41,20
|4.748.982.863
|% -4,14
|
|OYAKC
|47,36
|2.757.927.266
|% 1,02
|
|ISCTR
|14,48
|2.274.624.975
|% 1,97
|
|KRDMD
|21,28
|2.020.646.744
|% 1,82
|
|ASTOR
|51,30
|1.656.534.669
|% 4,69
|
|ADESE
|1,68
|260.338.794
|% 6,33
|
|ISCTR
|14,48
|2.274.624.975
|% 1,97
|
|YKBNK
|11,78
|1.470.602.950
|% 0,43
|
|EREGL
|41,20
|4.748.982.863
|% -4,14
|
|IHLAS
|0,91
|91.268.136
|% 0,00
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9596
|18,9638
|% 0,06
|
|Euro
|20,0942
|20,1022
|% 0,16
|
|Sterlin
|22,6576
|22,7712
|% 0,56
|
|Frank
|20,3111
|20,4335
|% 0,47
|
|Riyal
|5,0366
|5,0619
|% 0,06
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.833
|1,85
|
|Altın Gr.
|1.118
|1.118
|2,62
|
|Cumhuriyet
|7.548
|7.662
|27,00
|
|Tam
|7.584
|7.635
|5,00
|
|Yarım
|3.705
|3.736
|2,00
|
|Çeyrek
|1.853
|1.868
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,03
|20,06
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,24
|12,25
|0,01
|
|B. Petrol
|81,22
|81,22
|-0,37
|