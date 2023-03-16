***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
16.03.2023 09:08
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125391
BIST
13:095.209
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 87,81
|Açılış
|: 5.155
|
|Önceki Kapanış
|: 5.122
|
5.216
En Düşük
5.138
13:0919,0012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0096
|Açılış
|: 19,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2130
|
19,2238
En Düşük
18,7926
13:0920,1772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0913
|Açılış
|: 20,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2400
|
20,4436
En Düşük
19,9009
13:091.173,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,50
|Açılış
|: 1.173,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.171,39
|
1.184,66
En Düşük
1.158,08
BIST En Aktif Hisseler13:07
|MARKA
|11,77
|13.177.836
|% 10,00
|
|GOKNR
|19,48
|538.827.991
|% 9,99
|
|SOKE
|17,87
|308.208.465
|% 9,97
|
|DGGYO
|28,98
|12.481.660
|% 9,94
|
|EMKEL
|13,62
|114.121.756
|% 9,93
|
|MMCAS
|4,18
|1.601.120
|% -9,91
|
|IDEAS
|29,40
|20.957.941
|% -6,96
|
|PENTA
|24,28
|360.945.736
|% -5,01
|
|RODRG
|67,00
|21.873.912
|% -4,29
|
|TLMAN
|57,70
|12.610.432
|% -3,19
|
|ASTOR
|57,90
|2.800.320.883
|% 7,92
|
|ISCTR
|14,86
|2.532.764.431
|% 1,64
|
|EREGL
|39,70
|1.831.950.131
|% 2,90
|
|THYAO
|132,90
|1.441.483.221
|% 1,53
|
|SASA
|114,20
|1.152.466.836
|% -0,09
|
|ISCTR
|14,86
|2.532.764.431
|% 1,64
|
|YKBNK
|11,33
|1.136.571.366
|% 1,89
|
|EKGYO
|7,28
|495.298.253
|% 0,97
|
|AKBNK
|18,89
|1.134.698.807
|% 1,56
|
|ASTOR
|57,90
|2.800.320.883
|% 7,92
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9893
|19,0071
|% 0,08
|
|Euro
|20,1682
|20,1839
|% 0,49
|
|Sterlin
|22,8714
|22,9861
|% 0,19
|
|Frank
|20,4056
|20,5286
|% 0,70
|
|Riyal
|5,0433
|5,0686
|% 0,04
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|3,42
|
|Altın Gr.
|1.174
|1.174
|2,57
|
|Cumhuriyet
|7.874
|7.993
|-12,00
|
|Tam
|7.915
|7.965
|0,00
|
|Yarım
|3.867
|3.898
|0,00
|
|Çeyrek
|1.933
|1.949
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,92
|21,94
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|13,38
|13,39
|0,09
|
|B. Petrol
|74,60
|74,60
|0,91
|