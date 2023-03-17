***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
17.03.2023 09:27
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125761
BIST
11:405.275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 45,74
|Açılış
|: 5.278
|
|Önceki Kapanış
|: 5.230
|
5.292
En Düşük
5.260
11:4019,0047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0154
|Açılış
|: 19,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2100
|
19,0440
En Düşük
18,9692
11:4020,2661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1272
|Açılış
|: 20,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
20,3124
En Düşük
20,0839
11:401.179,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 6,32
|Açılış
|: 1.178,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.172,82
|
1.182,57
En Düşük
1.170,80
BIST En Aktif Hisseler11:40
|TUCLK
|31,30
|25.654.890
|% 9,98
|
|PKART
|26,06
|9.194.084
|% 9,96
|
|SUMAS
|102,80
|776.448
|% 9,95
|
|CRFSA
|57,55
|31.538.884
|% 9,93
|
|VAKFN
|3,92
|84.350.786
|% 9,80
|
|MARKA
|10,60
|18.692.625
|% -9,94
|
|UMPAS
|3,67
|45.391
|% -7,09
|
|MMCAS
|4,68
|340.353
|% -6,40
|
|VKING
|45,04
|10.361.877
|% -5,14
|
|OTTO
|90,00
|17.370
|% -5,11
|
|ASTOR
|63,80
|2.639.419.141
|% 8,14
|
|GOKNR
|20,38
|2.322.514.048
|% 4,62
|
|ISCTR
|14,99
|1.402.466.741
|% 1,97
|
|ASELS
|57,05
|910.442.671
|% 1,51
|
|THYAO
|133,50
|838.693.455
|% 0,98
|
|GOKNR
|20,38
|2.322.514.048
|% 4,62
|
|ISCTR
|14,99
|1.402.466.741
|% 1,97
|
|AKFGY
|4,09
|296.190.778
|% 8,49
|
|EKGYO
|7,37
|527.204.478
|% 2,22
|
|YKBNK
|11,55
|661.621.005
|% 1,67
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0006
|19,0047
|% 0,08
|
|Euro
|20,2568
|20,2661
|% 0,63
|
|Sterlin
|23,0112
|23,1266
|% 0,30
|
|Frank
|20,4624
|20,5857
|% 0,48
|
|Riyal
|5,0436
|5,0689
|% -0,03
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|9,37
|
|Altın Gr.
|1.179
|1.179
|6,15
|
|Cumhuriyet
|7.912
|8.032
|24,00
|
|Tam
|7.925
|8.002
|16,00
|
|Yarım
|3.885
|3.916
|8,00
|
|Çeyrek
|1.943
|1.958
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,86
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,37
|13,38
|0,11
|
|B. Petrol
|75,39
|75,39
|0,69
|
Seans Raporu
11:40
daha fazla
-
11:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 11 artarak (% 0.85 ) 4, 751
-
11:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PKART, VAKFN, TUCLK, CRFSA, SUMAS
-
11:55
BRKVY, SOKE, CRDFA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:55
ETYAT, VKING, RODRG değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:55BVSAN
Yüzde 4.28 oranında artışla 67.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 956, 887 adet işlem