***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
20.03.2023 09:03
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126114
BIST
13:525.080
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -56,11
|Açılış
|: 5.120
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.137
En Düşük
5.051
13:5219,0153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0006
|Açılış
|: 19,2630
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,0320
En Düşük
18,9722
13:5220,3506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0806
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4900
|
20,3523
En Düşük
20,2229
13:521.209,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -6,55
|Açılış
|: 1.209,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.216,37
|
1.229,04
En Düşük
1.202,86
BIST En Aktif Hisseler13:52
|CLEBI
|545,70
|50.911.361
|% 10,00
|
|GOKNR
|23,56
|796.438.271
|% 9,99
|
|MERKO
|6,51
|49.606.703
|% 9,97
|
|FENER
|58,20
|46.148.293
|% 9,92
|
|ANELE
|5,34
|24.876.932
|% 9,88
|
|MARKA
|9,54
|4.089.493
|% -10,00
|
|YKBNK
|10,22
|969.991.104
|% -9,16
|
|ONCSM
|113,00
|77.337.016
|% -8,13
|
|SDTTR
|136,20
|603.247.122
|% -7,91
|
|BTCIM
|36,50
|45.790.440
|% -7,83
|
|ASTOR
|61,65
|6.144.593.836
|% -5,01
|
|KOZAL
|22,18
|2.881.239.460
|% 7,88
|
|ISCTR
|14,24
|2.501.529.641
|% -3,26
|
|ASELS
|57,85
|2.229.185.814
|% 0,87
|
|THYAO
|127,90
|1.969.257.300
|% 1,11
|
|ISCTR
|14,24
|2.501.529.641
|% -3,26
|
|KOZAL
|22,18
|2.881.239.460
|% 7,88
|
|ASTOR
|61,65
|6.144.593.836
|% -5,01
|
|YKBNK
|10,22
|969.991.104
|% -9,16
|
|EKGYO
|6,90
|566.135.288
|% -2,54
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0098
|19,0153
|% 0,00
|
|Euro
|20,3396
|20,3506
|% 0,40
|
|Sterlin
|23,1345
|23,2505
|% 0,19
|
|Frank
|20,4131
|20,5361
|% -0,19
|
|Riyal
|5,0467
|5,0720
|% -0,00
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.981
|1.981
|-8,61
|
|Altın Gr.
|1.208
|1.208
|-8,06
|
|Cumhuriyet
|8.124
|8.247
|-15,00
|
|Tam
|8.130
|8.213
|227,00
|
|Yarım
|3.986
|4.019
|111,00
|
|Çeyrek
|1.993
|2.009
|55,00
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,49
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|13,72
|13,74
|-0,09
|
|B. Petrol
|71,34
|71,34
|-1,63
|