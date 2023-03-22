***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
22.03.2023 09:27
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126911
BIST
10:444.922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 15,82
|Açılış
|: 4.932
|
|Önceki Kapanış
|: 4.907
|
4.944
En Düşük
4.891
10:4419,0570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0370
|Açılış
|: 19,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2600
|
19,3212
En Düşük
19,0033
10:4420,5157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0227
|Açılış
|: 20,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6400
|
20,7829
En Düşük
20,4489
10:441.186,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,74
|Açılış
|: 1.186,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.187,41
|
1.205,00
En Düşük
1.183,94
BIST En Aktif Hisseler10:42
|SMART
|7,92
|5.886.315
|% 10,00
|
|IDEAS
|28,38
|3.527.984
|% 10,00
|
|AKFYE
|15,76
|3.573.265
|% 9,98
|
|EGGUB
|78,50
|19.494.310
|% 9,94
|
|ONCSM
|133,80
|56.984.604
|% 9,94
|
|SEKUR
|18,39
|4.996.666
|% -5,93
|
|EUKYO
|5,00
|734.870
|% -5,84
|
|VANGD
|6,60
|2.743.098
|% -5,58
|
|MARKA
|8,14
|13.082.691
|% -5,24
|
|ULUSE
|164,70
|39.703.998
|% -4,41
|
|ASTOR
|66,55
|1.864.411.852
|% 5,63
|
|GOKNR
|25,04
|655.421.190
|% 1,38
|
|THYAO
|123,80
|524.376.814
|% -0,08
|
|ISCTR
|13,66
|490.284.656
|% 0,15
|
|ASELS
|53,40
|367.847.678
|% 0,19
|
|EKGYO
|6,69
|338.981.878
|% 1,67
|
|ISCTR
|13,66
|490.284.656
|% 0,15
|
|ASTOR
|66,55
|1.864.411.852
|% 5,63
|
|GOKNR
|25,04
|655.421.190
|% 1,38
|
|YKBNK
|10,22
|242.600.877
|% -0,68
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0365
|19,0426
|% 0,12
|
|Euro
|20,4934
|20,5028
|% 0,05
|
|Sterlin
|23,2766
|23,3933
|% 0,42
|
|Frank
|20,5237
|20,6474
|% -0,12
|
|Riyal
|5,0528
|5,0781
|% 0,06
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|0,66
|
|Altın Gr.
|1.185
|1.185
|-2,25
|
|Cumhuriyet
|8.062
|8.184
|-48,00
|
|Tam
|8.002
|8.094
|-30,00
|
|Yarım
|3.923
|3.961
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.961
|1.980
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,37
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,65
|13,67
|-0,04
|
|B. Petrol
|74,69
|74,69
|-0,63
|