***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
24.03.2023 09:01
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127558
BIST
11:405.083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 21,34
|Açılış
|: 5.079
|
|Önceki Kapanış
|: 5.062
|
5.117
En Düşük
5.069
11:4019,0800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0543
|Açılış
|: 19,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3050
|
19,2700
En Düşük
19,0024
11:4020,5830
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0486
|Açılış
|: 20,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,9700
|
20,9088
En Düşük
20,5395
11:401.215,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -4,87
|Açılış
|: 1.215,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,02
|
1.234,12
En Düşük
1.214,52
BIST En Aktif Hisseler11:40
|SANEL
|15,97
|13.220.720
|% 9,99
|
|AKFYE
|19,06
|50.253.405
|% 9,98
|
|ANELE
|5,52
|93.392.799
|% 9,96
|
|IHAAS
|143,50
|8.902.942
|% 9,96
|
|KLRHO
|22,14
|93.918.190
|% 9,93
|
|PAMEL
|280,00
|15.284.559
|% -10,00
|
|CANTE
|59,40
|214.097.603
|% -8,40
|
|POLTK
|2.036,60
|4.733.836
|% -4,80
|
|PKART
|25,46
|6.711.856
|% -2,97
|
|IMASM
|280,50
|1.290.283
|% -2,94
|
|ASTOR
|62,80
|1.796.762.660
|% 0,72
|
|THYAO
|129,60
|1.151.100.799
|% 0,15
|
|EREGL
|37,24
|1.134.671.670
|% 0,38
|
|ISCTR
|14,14
|1.003.334.503
|% -0,21
|
|GOKNR
|23,86
|1.002.493.696
|% 7,19
|
|KATMR
|1,35
|100.670.514
|% 3,05
|
|ISCTR
|14,14
|1.003.334.503
|% -0,21
|
|YKBNK
|10,59
|511.965.480
|% 0,00
|
|GOKNR
|23,86
|1.002.493.696
|% 7,19
|
|KOZAL
|21,60
|824.690.537
|% 2,47
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0657
|19,0800
|% 0,29
|
|Euro
|20,5621
|20,5830
|% -0,24
|
|Sterlin
|23,2817
|23,3984
|% -0,14
|
|Frank
|20,6891
|20,8137
|% 0,02
|
|Riyal
|5,0607
|5,0860
|% 0,19
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.986
|1.987
|-6,92
|
|Altın Gr.
|1.220
|1.220
|0,18
|
|Cumhuriyet
|8.177
|8.301
|140,00
|
|Tam
|8.242
|8.330
|-9,00
|
|Yarım
|4.041
|4.076
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.020
|2.038
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,10
|23,12
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|14,19
|14,21
|0,06
|
|B. Petrol
|75,53
|75,53
|-0,38
|
Seans Raporu
11:40
daha fazla
-
11:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 45 artarak (% 0.38 ) 5, 600
-
11:55XU100
Endeks 5, 085 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 17, 473.00 milyon TL de
-
11:54ALFAS
Yüzde 4.37 oranında artışla 396.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 236, 851 adet işlem
-
11:53ANELE
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.52 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 314, 870 adet işlem
-
11:51EMKEL
Yüzde 5.92 oranında artışla 12.17 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 409, 200 adet işlem