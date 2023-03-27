***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
27.03.2023 08:53
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127986
BIST
11:395.014
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -18,38
|Açılış
|: 5.065
|
|Önceki Kapanış
|: 5.032
|
5.074
En Düşük
5.002
11:3919,0927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0417
|Açılış
|: 19,3380
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3550
|
19,2443
En Düşük
18,9751
11:3920,5762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0739
|Açılış
|: 20,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8100
|
20,7334
En Düşük
20,4199
11:391.208,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,48
|Açılış
|: 1.208,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.211,97
|
1.220,05
En Düşük
1.204,71
BIST En Aktif Hisseler11:37
|BVSAN
|72,70
|262.876.705
|% 9,98
|
|AKFYE
|20,96
|3.064.866.294
|% 9,97
|
|DERIM
|10,04
|9.961.353
|% 9,97
|
|SANEL
|17,56
|14.156.268
|% 9,96
|
|SUWEN
|55,25
|25.518.897
|% 9,95
|
|PAMEL
|252,00
|33.297.587
|% -10,00
|
|CANTE
|52,60
|215.477.956
|% -9,93
|
|EMKEL
|9,74
|50.350.250
|% -9,23
|
|EPLAS
|42,38
|35.638.409
|% -7,31
|
|ONCSM
|148,30
|31.693.042
|% -6,73
|
|AKFYE
|20,96
|3.064.866.294
|% 9,97
|
|ASTOR
|61,30
|1.767.392.178
|% -4,07
|
|EREGL
|37,48
|1.657.696.566
|% 1,02
|
|KOZAL
|22,14
|1.302.265.246
|% 0,18
|
|GOKNR
|24,52
|1.065.482.846
|% 0,16
|
|AKFYE
|20,96
|3.064.866.294
|% 9,97
|
|EKGYO
|6,99
|659.443.467
|% 1,30
|
|KATMR
|1,31
|109.950.062
|% -3,68
|
|KOZAL
|22,14
|1.302.265.246
|% 0,18
|
|KLGYO
|2,80
|153.492.458
|% 5,66
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0894
|19,0936
|% 0,22
|
|Euro
|20,5655
|20,5784
|% 0,37
|
|Sterlin
|23,3346
|23,4517
|% 0,46
|
|Frank
|20,7433
|20,8682
|% 0,54
|
|Riyal
|5,0673
|5,0927
|% 0,22
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.969
|-9,22
|
|Altın Gr.
|1.210
|1.210
|-1,82
|
|Cumhuriyet
|8.193
|8.317
|-63,00
|
|Tam
|8.177
|8.260
|-79,00
|
|Yarım
|4.008
|4.042
|-39,00
|
|Çeyrek
|2.004
|2.021
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,06
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|14,16
|14,18
|-0,07
|
|B. Petrol
|75,26
|75,26
|0,67
|