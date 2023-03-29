***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
29.03.2023 09:17
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128937
BIST
10:424.768
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -43,56
|Açılış
|: 4.803
|
|Önceki Kapanış
|: 4.811
|
4.840
En Düşük
4.753
10:4219,1329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0173
|Açılış
|: 4,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,2700
|
19,3183
En Düşük
19,0959
10:4220,7346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0045
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
21,0101
En Düşük
20,6798
10:421.206,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -6,70
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler10:40
|EKSUN
|71,50
|1.570.069
|% 10,00
|
|CEOEM
|15,51
|19.029.106
|% 10,00
|
|ONCSM
|145,40
|26.563.437
|% 9,98
|
|PCILT
|24,76
|12.511.591
|% 9,95
|
|KRGYO
|12,72
|12.089.787
|% 9,94
|
|SANEL
|14,23
|10.399.224
|% -9,99
|
|IHAAS
|156,20
|19.362.865
|% -9,97
|
|CANTE
|42,88
|94.222.360
|% -9,42
|
|EMKEL
|8,32
|17.178.212
|% -7,76
|
|YYLGD
|30,28
|33.048.156
|% -7,51
|
|AKFYE
|23,12
|1.827.835.189
|% 2,30
|
|ASTOR
|51,00
|1.438.401.610
|% -6,68
|
|THYAO
|117,90
|1.049.080.185
|% -1,26
|
|EREGL
|35,58
|493.189.172
|% -0,61
|
|KOZAL
|19,81
|410.863.222
|% -2,70
|
|AKFYE
|23,12
|1.827.835.189
|% 2,30
|
|EKGYO
|6,21
|248.871.852
|% -2,51
|
|ASTOR
|51,00
|1.438.401.610
|% -6,68
|
|ISCTR
|12,92
|356.273.328
|% -0,62
|
|KATMR
|1,29
|31.889.843
|% 0,78
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1205
|19,1308
|% 0,08
|
|Euro
|20,7314
|20,7435
|% 0,06
|
|Sterlin
|23,4924
|23,6103
|% -0,12
|
|Frank
|20,6989
|20,8235
|% -0,03
|
|Riyal
|5,0778
|5,1032
|% 0,04
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|-11,39
|
|Altın Gr.
|1.206
|1.207
|-6,70
|
|Cumhuriyet
|8.177
|8.300
|75,00
|
|Tam
|8.165
|8.268
|-63,00
|
|Yarım
|4.003
|4.046
|-30,00
|
|Çeyrek
|2.001
|2.023
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,18
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|14,20
|14,22
|-0,14
|
|B. Petrol
|78,61
|78,61
|0,47
|
Seans Raporu
10:40
daha fazla
-
10:55XU100
Endeks 4, 768 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 91 altında . İşlem hacmi 10, 143.00 milyon TL de
-
10:55YYLGD
Yüzde -7.27 oranında düşüşle 30.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 088, 886 adet işlem
-
10:54IZMDC
Yüzde -5.38 oranında düşüşle 6.15 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 493, 594 adet işlem
-
10:53KRSTL
Yüzde -6.71 oranında düşüşle 8.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 672, 696 adet işlem
-
10:52ULUFA
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 6.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 066, 012 adet işlem