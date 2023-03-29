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***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

29.03.2023 09:37
***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin B


***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )

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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Vadesi 28.03.2023  olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
  
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 28 Mart 2023  vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 31 Mart 2023 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128942


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EKSUN 71,50 1.570.069 % 10,00  
CEOEM 15,51 19.029.106 % 10,00  
ONCSM 145,40 26.563.437 % 9,98  
PCILT 24,76 12.511.591 % 9,95  
KRGYO 12,72 12.089.787 % 9,94  
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Sterlin 23,4917 23,6095 % -0,12  
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Riyal 5,0776 5,1031 % 0,04  
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Altın Ons 1.963 1.963 -10,46  
Altın Gr. 1.207 1.207 -6,43  
Cumhuriyet 8.177 8.300 75,00  
Tam 8.168 8.275 -56,00  
Yarım 4.004 4.049 -27,00  
Çeyrek 2.002 2.025 -13,00  
Gümüş.Ons 23,12 23,15 -0,19  
Gümüş Gr. 14,20 14,22 -0,14  
B. Petrol 78,50 78,50 0,36  
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