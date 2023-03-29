***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
29.03.2023 14:46
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilecek olan 328 adet Yatırım Kuruluşu Varantı 30.03.2023 tarihinde BİST Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır. İhraç edilecek olan Yatırım Kuruluşu Varantlarının ilk satış fiyatları ekteki tabloda sunulmuştur. İlk satış fiyatı sadece seansın ilk açılışında uygulanacak fiyattır ve varantların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren varant satış fiyatı değişiklik gösterebilecektir. Varant'ların seans boyunca ilk satış fiyatından ihraç edileceği kanısına varılmaması gerekmektedir. Varantlar'ın ihraç fiyatları sürekli olarak düzeltilecek ve açılış fiyatından işlem görmeyebilecektir. Satış fiyatının belirlenmesine ilişkin detaylı açıklama ilgili Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 numaralı bölümünde verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129213
BIST
16:294.843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 31,12
|Açılış
|: 4.803
|
|Önceki Kapanış
|: 4.811
|
4.865
En Düşük
4.753
16:2919,1401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0245
|Açılış
|: 19,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4300
|
19,3183
En Düşük
19,0959
16:2920,7733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0432
|Açılış
|: 21,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0250
|
21,0101
En Düşük
20,6798
16:291.207,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -5,46
|Açılış
|: 1.207,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.213,31
|
1.221,53
En Düşük
1.204,50
BIST En Aktif Hisseler16:29
|EKSUN
|71,50
|4.019.516
|% 10,00
|
|RODRG
|55,55
|18.298.519
|% 10,00
|
|CEOEM
|15,51
|22.272.495
|% 10,00
|
|EMNIS
|42,90
|1.924.918
|% 10,00
|
|BEYAZ
|17,61
|65.278.668
|% 9,99
|
|BALAT
|12,60
|853.231
|% -10,00
|
|ALFAS
|311,10
|1.272.841.031
|% -9,98
|
|IHAAS
|156,70
|55.150.752
|% -9,68
|
|HEDEF
|18,46
|31.113.488
|% -9,51
|
|LIDFA
|6,10
|139.864.768
|% -8,82
|
|AKFYE
|20,70
|6.706.561.993
|% -8,41
|
|EREGL
|36,22
|5.068.283.922
|% 1,17
|
|ASTOR
|54,10
|5.023.690.638
|% -1,01
|
|THYAO
|120,60
|2.609.488.453
|% 1,01
|
|TUPRS
|532,60
|1.964.359.084
|% 3,94
|
|AKFYE
|20,70
|6.706.561.993
|% -8,41
|
|EKGYO
|6,34
|998.619.519
|% -0,47
|
|EREGL
|36,22
|5.068.283.922
|% 1,17
|
|ISCTR
|13,05
|1.688.934.853
|% 0,38
|
|ASTOR
|54,10
|5.023.690.638
|% -1,01
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1365
|19,1401
|% 0,13
|
|Euro
|20,7538
|20,7733
|% 0,21
|
|Sterlin
|23,4806
|23,5984
|% -0,17
|
|Frank
|20,7114
|20,8362
|% 0,03
|
|Riyal
|5,0815
|5,1070
|% 0,11
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.964
|-9,60
|
|Altın Gr.
|1.207
|1.207
|-5,89
|
|Cumhuriyet
|8.158
|8.281
|-19,00
|
|Tam
|8.162
|8.251
|-80,00
|
|Yarım
|4.001
|4.038
|-38,00
|
|Çeyrek
|2.001
|2.019
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,23
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|14,26
|14,28
|-0,07
|
|B. Petrol
|78,74
|78,74
|0,60
|