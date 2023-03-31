***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
31.03.2023 19:06
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 31.03.2023 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 31 Mart 2023 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 5 Nisan 2023 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130612
BIST
17:594.813
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -83,14
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.882
En Düşük
4.791
17:5919,1879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0203
|Açılış
|: 19,4380
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
17:5920,8796
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0588
|Açılış
|: 21,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1400
|
21,1194
En Düşük
20,8271
17:591.220,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,35
|Açılış
|: 1.220,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.217,03
BIST En Aktif Hisseler17:59
|DERIM
|10,69
|64.061.153
|% 9,98
|
|EKSUN
|86,50
|44.792.122
|% 9,98
|
|OYLUM
|3,64
|43.102.479
|% 9,97
|
|OYAYO
|10,61
|7.866.621
|% 9,95
|
|ONCSM
|175,80
|91.880.480
|% 9,94
|
|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
|
|ALFAS
|283,50
|1.182.758.542
|% -10,00
|
|ISKUR
|675.000,00
|675.000
|% -10,00
|
|EMKEL
|9,02
|48.566.415
|% -9,98
|
|DGGYO
|42,94
|4.174.369
|% -9,98
|
|ASTOR
|52,85
|2.985.954.248
|% -1,40
|
|KOZAL
|21,60
|2.957.247.315
|% 3,15
|
|ISCTR
|12,97
|2.806.080.016
|% -4,07
|
|TUPRS
|530,10
|2.525.732.555
|% -1,65
|
|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
|
|SKBNK
|2,57
|896.008.903
|% 9,83
|
|ISCTR
|12,97
|2.806.080.016
|% -4,07
|
|ALBRK
|2,90
|509.149.349
|% 3,20
|
|YKBNK
|9,57
|1.356.369.036
|% -3,43
|
|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1803
|19,1879
|% 0,11
|
|Euro
|20,8488
|20,8796
|% -0,28
|
|Sterlin
|23,6258
|23,7443
|% -0,22
|
|Frank
|20,8970
|21,0229
|% -0,04
|
|Riyal
|5,0953
|5,1208
|% 0,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.979
|-1,60
|
|Altın Gr.
|1.220
|1.220
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|8.241
|8.366
|84,00
|
|Tam
|8.230
|8.330
|12,00
|
|Yarım
|4.035
|4.076
|6,00
|
|Çeyrek
|2.017
|2.038
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,16
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|14,88
|14,90
|0,15
|
|B. Petrol
|79,56
|79,56
|0,96
|