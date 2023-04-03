***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
03.04.2023 09:09
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130796
BIST
11:344.735
En Yüksek
|Değişim
|: -1,62%
|| -77,88
|Açılış
|: 4.806
|
|Önceki Kapanış
|: 4.813
|
4.816
En Düşük
4.713
11:3419,2053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0303
|Açılış
|: 19,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4420
|
19,2155
En Düşük
19,1658
11:3420,8314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0398
|Açılış
|: 21,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0600
|
20,8418
En Düşük
20,7087
11:341.212,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,51
|Açılış
|: 1.212,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.214,64
|
1.217,20
En Düşük
1.203,11
BIST En Aktif Hisseler11:32
|RAYSG
|23,10
|17.949.911
|% 10,00
|
|ATSYH
|93,50
|1.002.507
|% 10,00
|
|OYAYO
|11,67
|27.551.832
|% 9,99
|
|EKSUN
|94,95
|1.505.875.802
|% 9,77
|
|DIRIT
|6,00
|165.756
|% 9,29
|
|BFREN
|4.413,30
|86.511.893
|% -10,00
|
|FENER
|51,95
|94.984.296
|% -9,97
|
|DGGYO
|38,66
|1.635.705
|% -9,97
|
|KRGYO
|14,08
|28.260.992
|% -8,45
|
|IHAAS
|135,90
|4.107.223
|% -8,24
|
|EKSUN
|94,95
|1.505.875.802
|% 9,77
|
|TUPRS
|537,70
|1.182.331.489
|% 1,43
|
|KOZAL
|21,12
|966.219.635
|% -2,22
|
|THYAO
|116,60
|821.238.123
|% -1,60
|
|ASTOR
|50,50
|742.447.194
|% -4,45
|
|SKBNK
|2,63
|338.830.088
|% 2,33
|
|EKGYO
|6,09
|319.890.739
|% -1,62
|
|KOZAL
|21,12
|966.219.635
|% -2,22
|
|AKFYE
|15,95
|735.655.669
|% -6,73
|
|ISCTR
|12,04
|530.695.604
|% -0,06
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1968
|19,2008
|% 0,13
|
|Euro
|20,8183
|20,8300
|% 0,18
|
|Sterlin
|23,5770
|23,6953
|% -0,00
|
|Frank
|20,8214
|20,9469
|% -0,22
|
|Riyal
|5,1027
|5,1283
|% 0,18
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.212
|1.213
|-2,01
|
|Cumhuriyet
|8.206
|8.330
|-36,00
|
|Tam
|8.204
|8.288
|-30,00
|
|Yarım
|4.022
|4.056
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.011
|2.028
|-7,00
|
|Gümüş Gr.
|14,67
|14,69
|-0,18
|
Seans Raporu
11:32
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11:47TNZTP
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 21.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 624, 702 adet işlem
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11:46GOKNR
Yüzde -5.26 oranında düşüşle 18.92 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 501, 084 adet işlem
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11:44MRGYO
Yüzde -4.83 oranında düşüşle 3.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 624, 626 adet işlem
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11:43XU100
Endeks 4, 742 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 48 altında . İşlem hacmi 14, 865.00 milyon TL de
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11:43MNDRS
Yüzde -5.61 oranında düşüşle 8.58 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 765, 125 adet işlem