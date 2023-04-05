***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
05.04.2023 09:04
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131725
BIST
12:285.011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 26,60
|Açılış
|: 4.997
|
|Önceki Kapanış
|: 4.984
|
5.025
En Düşük
4.978
12:2819,2536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0406
|Açılış
|: 19,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6450
|
19,2675
En Düşük
19,2018
12:2821,1584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0996
|Açılış
|: 21,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4000
|
21,2355
En Düşük
21,0484
12:281.251,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,96
|Açılış
|: 1.251,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.248,78
|
1.255,86
En Düşük
1.247,53
BIST En Aktif Hisseler12:28
|COSMO
|84,90
|972.360
|% 9,97
|
|MARKA
|16,21
|6.984.727
|% 9,97
|
|KUTPO
|48,34
|16.690.783
|% 9,96
|
|EUKYO
|4,64
|3.545.508
|% 9,95
|
|DIRIT
|6,40
|121.094
|% 7,56
|
|DOGUB
|19,98
|58.955.841
|% -10,00
|
|DGGYO
|36,00
|16.224.800
|% -10,00
|
|ONCSM
|143,40
|76.733.202
|% -9,70
|
|EKSUN
|79,40
|2.100.643.454
|% -7,30
|
|ZEDUR
|44,46
|3.559.630
|% -5,73
|
|EKSUN
|79,40
|2.100.643.454
|% -7,30
|
|THYAO
|128,60
|1.886.312.355
|% 0,39
|
|ASTOR
|55,50
|1.588.336.071
|% 3,45
|
|EREGL
|36,20
|1.310.632.108
|% 0,67
|
|AKFYE
|16,21
|1.254.420.984
|% 7,21
|
|AKFYE
|16,21
|1.254.420.984
|% 7,21
|
|EKGYO
|6,60
|482.538.431
|% 0,76
|
|ISCTR
|12,52
|834.608.513
|% 0,81
|
|ADESE
|1,47
|82.351.499
|% 1,38
|
|YKBNK
|9,86
|508.146.552
|% 0,41
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2497
|19,2536
|% 0,21
|
|Euro
|21,1451
|21,1584
|% 0,47
|
|Sterlin
|23,9445
|24,0646
|% -0,04
|
|Frank
|21,1726
|21,3002
|% 0,22
|
|Riyal
|5,1161
|5,1418
|% 0,14
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.022
|2.022
|1,85
|
|Altın Gr.
|1.252
|1.253
|3,74
|
|Cumhuriyet
|8.459
|8.587
|100,00
|
|Tam
|8.499
|8.562
|-20,00
|
|Yarım
|4.151
|4.189
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.075
|2.095
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,82
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|15,36
|15,38
|-0,09
|
|B. Petrol
|84,86
|84,86
|-0,08
|