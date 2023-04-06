***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
06.04.2023 13:30
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ekteki tabloda yer alan varantların dayanak varlığının işlem gördüğü borsalar, tatil nedeniyle kapalı olacaktır. Bu nedenle ilgili varantlar da bu tarihlerde kapalı olacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132390
BIST
16:064.904
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -15,56
|Açılış
|: 4.920
|
|Önceki Kapanış
|: 4.920
|
4.970
En Düşük
4.895
16:0619,2577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0203
|Açılış
|: 19,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5950
|
19,2729
En Düşük
19,2167
16:0621,0908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0833
|Açılış
|: 21,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4300
|
21,1318
En Düşük
20,9548
16:061.245,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -5,09
|Açılış
|: 1.245,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,33
|
1.252,45
En Düşük
1.242,74
BIST En Aktif Hisseler16:06
|ELITE
|13,64
|16.198.468
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,15
|842.034
|% 10,00
|
|ARMDA
|355,60
|14.844.675
|% 9,99
|
|MARKA
|17,83
|13.345.951
|% 9,99
|
|HKTM
|49,82
|37.535.531
|% 9,98
|
|DGGYO
|33,00
|34.453.391
|% -8,33
|
|AKFYE
|15,28
|3.143.992.426
|% -8,12
|
|ONCSM
|132,10
|121.225.289
|% -7,94
|
|KUTPO
|45,64
|42.151.557
|% -5,59
|
|ESEN
|57,90
|44.143.348
|% -5,00
|
|AKFYE
|15,28
|3.143.992.426
|% -8,12
|
|THYAO
|125,90
|2.438.289.320
|% 0,48
|
|ASTOR
|58,30
|2.167.824.921
|% 2,28
|
|EREGL
|35,00
|1.582.571.450
|% -1,19
|
|TUPRS
|77,80
|1.424.749.777
|% -2,08
|
|AKFYE
|15,28
|3.143.992.426
|% -8,12
|
|YYAPI
|2,91
|229.702.733
|% 8,18
|
|EKGYO
|6,32
|490.775.152
|% -0,94
|
|YGYO
|2,17
|141.908.058
|% 3,33
|
|KOZAL
|21,28
|1.347.468.069
|% 0,00
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2534
|19,2577
|% 0,11
|
|Euro
|21,0076
|21,0908
|% 0,40
|
|Sterlin
|23,8502
|23,9699
|% -0,24
|
|Frank
|21,1641
|21,2916
|% 0,12
|
|Riyal
|5,1179
|5,1436
|% 0,08
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.010
|2.011
|-10,30
|
|Altın Gr.
|1.245
|1.246
|-4,82
|
|Cumhuriyet
|8.453
|8.580
|-15,00
|
|Tam
|8.499
|8.546
|-30,00
|
|Yarım
|4.151
|4.182
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.075
|2.091
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,81
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|15,38
|15,40
|-0,04
|
|B. Petrol
|85,06
|85,06
|0,07
|