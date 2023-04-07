***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
07.04.2023 10:31
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133368
BIST
13:104.928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 15,52
|Açılış
|: 4.921
|
|Önceki Kapanış
|: 4.913
|
4.944
En Düşük
4.909
13:1019,2625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0112
|Açılış
|: 19,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6000
|
19,2809
En Düşük
19,2141
13:1021,0547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0210
|Açılış
|: 21,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3400
|
21,2786
En Düşük
20,9763
13:101.243,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,05
|Açılış
|: 1.243,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,40
|
1.245,04
En Düşük
1.240,38
BIST En Aktif Hisseler13:10
|MRSHL
|529,10
|14.670.767
|% 10,00
|
|MARKA
|19,61
|29.701.247
|% 9,98
|
|ELITE
|15,00
|36.376.420
|% 9,97
|
|EDIP
|7,42
|13.894.874
|% 9,93
|
|GRNYO
|4,44
|8.901.826
|% 9,90
|
|TMPOL
|33,36
|63.531.298
|% -7,59
|
|ONCSM
|120,50
|101.370.754
|% -6,73
|
|POLTK
|2.087,00
|20.735.743
|% -5,33
|
|CASA
|142,10
|439.031
|% -4,31
|
|DITAS
|27,80
|10.834.109
|% -4,14
|
|KOZAL
|21,78
|1.488.076.594
|% 1,78
|
|THYAO
|127,70
|1.445.595.085
|% 0,39
|
|ASTOR
|58,10
|1.424.368.641
|% -1,11
|
|GESAN
|73,45
|1.333.988.003
|% 8,65
|
|AKFYE
|15,17
|1.060.849.360
|% 1,13
|
|EKGYO
|6,58
|759.860.084
|% 2,65
|
|AKFYE
|15,17
|1.060.849.360
|% 1,13
|
|KOZAL
|21,78
|1.488.076.594
|% 1,78
|
|YYAPI
|2,98
|181.984.988
|% 3,47
|
|SKBNK
|2,50
|138.757.141
|% -0,40
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2509
|19,2625
|% 0,06
|
|Euro
|21,0074
|21,0547
|% 0,10
|
|Sterlin
|23,8821
|24,0018
|% 0,07
|
|Frank
|21,2055
|21,3333
|% 0,08
|
|Riyal
|5,1176
|5,1433
|% 0,06
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.008
|0,30
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.243
|0,96
|
|Cumhuriyet
|8.466
|8.594
|22,00
|
|Tam
|8.513
|8.569
|6,00
|
|Yarım
|4.158
|4.193
|3,00
|
|Çeyrek
|2.079
|2.097
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|25,01
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,44
|15,48
|0,02
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|-0,05
|