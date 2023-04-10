***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
10.04.2023 09:01
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134390
BIST
10:324.996
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 71,31
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.925
|
5.003
En Düşük
4.956
10:3219,2744
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0376
|Açılış
|: 19,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6550
|
19,2763
En Düşük
19,2200
10:3221,0418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0489
|Açılış
|: 21,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3900
|
21,0418
En Düşük
20,9377
10:321.236,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -5,45
|Açılış
|: 1.236,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,19
|
1.243,76
En Düşük
1.230,73
BIST En Aktif Hisseler10:32
|GESAN
|81,75
|569.229.015
|% 9,95
|
|GRNYO
|4,88
|10.979.516
|% 9,91
|
|IHLGM
|1,05
|47.964.489
|% 8,25
|
|KLKIM
|58,70
|29.753.613
|% 6,34
|
|IHGZT
|1,04
|7.947.555
|% 6,12
|
|ONCSM
|106,00
|62.716.088
|% -8,86
|
|DERHL
|5,35
|11.309.110
|% -6,63
|
|KRGYO
|17,66
|5.498.729
|% -5,05
|
|VANGD
|7,34
|5.433.155
|% -4,18
|
|DGGYO
|32,22
|5.957.713
|% -4,16
|
|KOZAL
|22,52
|1.090.165.913
|% 4,26
|
|ASTOR
|58,45
|648.320.519
|% 3,09
|
|THYAO
|128,80
|640.312.022
|% 1,10
|
|GESAN
|81,75
|569.229.015
|% 9,95
|
|EKGYO
|6,78
|448.309.607
|% 1,35
|
|EKGYO
|6,78
|448.309.607
|% 1,35
|
|KOZAL
|22,52
|1.090.165.913
|% 4,26
|
|IHLGM
|1,05
|47.964.489
|% 8,25
|
|IHLAS
|0,83
|30.837.491
|% 3,75
|
|SKBNK
|2,50
|79.890.124
|% 2,73
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2691
|19,2744
|% 0,20
|
|Euro
|21,0201
|21,0418
|% 0,23
|
|Sterlin
|23,8495
|23,9692
|% 0,15
|
|Frank
|21,1841
|21,3118
|% 0,08
|
|Riyal
|5,1198
|5,1455
|% 0,14
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.996
|1.996
|-11,77
|
|Altın Gr.
|1.236
|1.237
|-5,55
|
|Cumhuriyet
|8.497
|8.625
|7,00
|
|Tam
|8.507
|8.578
|15,00
|
|Yarım
|4.155
|4.198
|8,00
|
|Çeyrek
|2.077
|2.099
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,79
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|15,36
|15,37
|-0,09
|
|B. Petrol
|85,16
|85,16
|0,04
|