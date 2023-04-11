***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
11.04.2023 08:57
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136101
BIST
17:595.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 5.092
|
5.102
En Düşük
4.956
17:5919,2758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0067
|Açılış
|: 19,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,3079
En Düşük
19,2435
17:5920,9985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0683
|Açılış
|: 21,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4450
|
21,0200
En Düşük
20,8745
17:591.238,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 4,48
|Açılış
|: 1.238,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.234,09
|
1.240,26
En Düşük
1.231,97
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SMRTG
|83,10
|746.970.563
|% 9,99
|
|YEOTK
|72,20
|313.089.966
|% 9,98
|
|BALAT
|15,76
|1.134.310
|% 9,98
|
|MARKA
|19,83
|21.494.741
|% 9,98
|
|HEDEF
|26,26
|82.095.349
|% 9,97
|
|AVHOL
|18,88
|131.292.787
|% -9,58
|
|DERHL
|5,31
|36.561.674
|% -7,33
|
|BRKO
|4,64
|917.503
|% -7,20
|
|COSMO
|82,85
|8.616.313
|% -5,91
|
|KRGYO
|17,50
|19.913.412
|% -5,91
|
|THYAO
|133,50
|6.046.362.617
|% 4,79
|
|EKGYO
|7,29
|3.239.084.152
|% 8,97
|
|KOZAL
|22,08
|3.100.381.112
|% 2,22
|
|EREGL
|35,88
|2.546.860.365
|% 2,93
|
|SASA
|109,30
|2.166.413.574
|% 4,89
|
|EKGYO
|7,29
|3.239.084.152
|% 8,97
|
|KOZAL
|22,08
|3.100.381.112
|% 2,22
|
|YKBNK
|9,97
|1.139.086.979
|% 2,89
|
|ODAS
|7,13
|686.178.071
|% 7,22
|
|ISCTR
|12,06
|1.086.333.851
|% 2,12
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2704
|19,2758
|% 0,03
|
|Euro
|20,9918
|20,9985
|% 0,33
|
|Sterlin
|23,8521
|23,9717
|% 0,24
|
|Frank
|21,1545
|21,2820
|% 0,22
|
|Riyal
|5,1223
|5,1479
|% 0,02
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.999
|1.999
|7,59
|
|Altın Gr.
|1.239
|1.239
|5,22
|
|Cumhuriyet
|8.450
|8.578
|-47,00
|
|Tam
|8.536
|8.617
|38,00
|
|Yarım
|4.169
|4.216
|18,00
|
|Çeyrek
|2.084
|2.108
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,98
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|15,47
|15,49
|0,07
|
|B. Petrol
|84,74
|84,74
|0,56
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58GRSEL
Yüzde 8.67 oranında artışla 17.67 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 369, 163 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 179, 93 artarak (% 3.33 ) 5, 589
-
17:57
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, KRGYO, AVHOL
-
17:57XU100
Endeks 5, 078 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 11 üstünde . İşlem hacmi 50, 191.00 milyon TL de
-
17:57EKGYO
Yüzde 8.82 oranında artışla 7.28 lira fiyatla işlem gören hissede 415, 593, 094 adet işlem