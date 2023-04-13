***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
13.04.2023 09:04
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137177
BIST
10:195.160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 13,75
|Açılış
|: 5.165
|
|Önceki Kapanış
|: 5.146
|
5.188
En Düşük
5.160
10:1919,3401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0342
|Açılış
|: 19,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6650
|
19,4085
En Düşük
19,2915
10:1921,3167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0912
|Açılış
|: 21,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4500
|
21,3489
En Düşük
21,1879
10:191.256,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 5,49
|Açılış
|: 1.256,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,29
|
1.259,42
En Düşük
1.249,98
BIST En Aktif Hisseler10:19
|EDIP
|9,29
|38.710.691
|% 8,15
|
|BURCE
|70,70
|20.592.036
|% 6,16
|
|BURVA
|35,64
|15.257.297
|% 5,88
|
|DGGYO
|37,82
|19.921.771
|% 5,76
|
|VAKKO
|66,00
|9.859.982
|% 3,61
|
|MEGAP
|3,79
|12.703.057
|% -37,04
|
|MEGAP
|3,79
|12.703.057
|% -37,04
|
|ATSYH
|100,00
|1.485.000
|% -6,54
|
|GEREL
|17,97
|5.508.837
|% -2,86
|
|ATLAS
|3,40
|484.105
|% -2,58
|
|THYAO
|134,30
|541.561.831
|% 0,67
|
|SISE
|45,04
|512.816.466
|% 1,44
|
|ISCTR
|12,31
|403.069.434
|% 0,24
|
|SAHOL
|41,62
|384.448.456
|% 1,17
|
|GESAN
|80,00
|359.707.996
|% 2,56
|
|ISCTR
|12,31
|403.069.434
|% 0,24
|
|EKGYO
|7,05
|224.380.630
|% 0,71
|
|AVOD
|3,10
|74.068.936
|% 6,90
|
|SKBNK
|2,55
|58.339.465
|% -0,39
|
|AKBNK
|18,17
|318.867.283
|% -0,66
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3267
|19,3401
|% 0,18
|
|Euro
|21,2887
|21,3167
|% 0,43
|
|Sterlin
|24,1018
|24,2227
|% 0,26
|
|Frank
|21,5169
|21,6465
|% 0,25
|
|Riyal
|5,1389
|5,1647
|% 0,10
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.021
|2.022
|6,53
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.256
|4,57
|
|Cumhuriyet
|8.514
|8.642
|27,00
|
|Tam
|8.628
|8.701
|26,00
|
|Yarım
|4.214
|4.258
|13,00
|
|Çeyrek
|2.107
|2.129
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,45
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|15,80
|15,82
|-0,02
|
|B. Petrol
|87,09
|87,09
|-0,24
|