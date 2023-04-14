***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
14.04.2023 09:10
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137923
BIST
18:105.136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
0
En Düşük
0
18:1019,3735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0547
|Açılış
|: 19,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,3928
En Düşük
19,2983
18:1021,4499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0961
|Açılış
|: 21,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5800
|
21,4741
En Düşük
21,3162
18:101.271,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,79
|Açılış
|: 1.271,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.268,31
|
1.273,60
En Düşük
1.266,03
BIST En Aktif Hisseler18:10
|GARAN
|29,46
|1.715.471.803
|% 7,63
|
|ONCSM
|101,20
|98.580.336
|% 0,00
|
|ZEDUR
|43,40
|3.075.673
|% 0,00
|
|SNPAM
|13,40
|210.058
|% 0,00
|
|KLNMA
|11,74
|658.594
|% 0,00
|
|OTTO
|90,10
|7.176.852
|% 0,00
|
|KUVVA
|41,82
|2.213.951
|% 0,00
|
|ONCSM
|101,20
|98.580.336
|% 0,00
|
|ZEDUR
|43,40
|3.075.673
|% 0,00
|
|TBORG
|36,50
|780.940
|% 0,00
|
|THYAO
|137,10
|5.228.301.894
|% 0,00
|
|KOZAL
|22,78
|4.828.322.392
|% 0,00
|
|EREGL
|36,30
|3.198.442.070
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,12
|2.488.725.454
|% 0,00
|
|SISE
|44,50
|2.028.333.540
|% 0,00
|
|KOZAL
|22,78
|4.828.322.392
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,12
|2.488.725.454
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,00
|1.265.475.313
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,47
|291.689.505
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,32
|1.114.574.202
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3646
|19,3735
|% 0,28
|
|Euro
|21,4362
|21,4499
|% 0,45
|
|Sterlin
|24,1844
|24,3056
|% 0,20
|
|Frank
|21,7145
|21,8453
|% 0,31
|
|Riyal
|5,1455
|5,1713
|% 0,15
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.042
|2.042
|1,99
|
|Altın Gr.
|1.272
|1.272
|3,50
|
|Cumhuriyet
|8.691
|8.822
|180,00
|
|Tam
|8.717
|8.801
|10,00
|
|Yarım
|4.258
|4.307
|5,00
|
|Çeyrek
|2.129
|2.153
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,91
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|16,13
|16,15
|0,08
|
|B. Petrol
|86,41
|86,41
|0,32
|