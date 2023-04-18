***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
18.04.2023 08:54
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139505
BIST
18:055.059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 5.059
|
0
En Düşük
0
18:0519,4000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0081
|Açılış
|: 20,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0750
|
19,5421
En Düşük
19,3667
18:0521,2662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0744
|Açılış
|: 21,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0400
|
21,3171
En Düşük
21,1634
18:051.247,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 4,39
|Açılış
|: 1.247,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,74
|
1.253,67
En Düşük
1.242,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IMASM
|396,50
|129.086.102
|% 525,00
|
|VAKKO
|64,50
|40.644.512
|% 4,45
|
|SELEC
|33,80
|91.004.361
|% 0,75
|
|KLNMA
|11,89
|427.898
|% 0,00
|
|SNPAM
|13,30
|110.723
|% 0,00
|
|SNPAM
|13,30
|110.723
|% 0,00
|
|TBORG
|36,10
|1.507.196
|% 0,00
|
|KLNMA
|11,89
|427.898
|% 0,00
|
|SODSN
|27,00
|267.310
|% 0,00
|
|UZERB
|200,00
|1.467.750
|% 0,00
|
|THYAO
|135,70
|4.188.480.708
|% 0,00
|
|KOZAL
|24,64
|2.770.435.125
|% 0,00
|
|EREGL
|35,14
|1.630.038.527
|% 0,00
|
|AKBNK
|17,88
|1.508.553.473
|% 0,00
|
|HEKTS
|29,12
|1.446.157.415
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,80
|1.149.856.089
|% 0,00
|
|KOZAL
|24,64
|2.770.435.125
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,01
|1.320.151.523
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,15
|1.025.495.990
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,44
|223.539.588
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3930
|19,4000
|% 0,04
|
|Euro
|21,2514
|21,2662
|% 0,35
|
|Sterlin
|23,9944
|24,1147
|% 0,37
|
|Frank
|21,5235
|21,6532
|% 0,23
|
|Riyal
|5,1556
|5,1815
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.999
|1.999
|4,06
|
|Altın Gr.
|1.246
|1.247
|3,81
|
|Cumhuriyet
|8.755
|8.887
|-11,00
|
|Tam
|8.786
|8.938
|0,00
|
|Yarım
|4.291
|4.369
|0,00
|
|Çeyrek
|2.146
|2.188
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,09
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,63
|15,65
|0,04
|
|B. Petrol
|85,09
|85,09
|0,33
|