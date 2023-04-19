***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
19.04.2023 08:51
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139931
BIST
10:545.019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,02
|Açılış
|: 5.026
|
|Önceki Kapanış
|: 5.019
|
5.046
En Düşük
5.015
10:5419,4043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0034
|Açılış
|: 20,0880
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0300
|
19,4156
En Düşük
19,3794
10:5421,3065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0284
|Açılış
|: 21,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,4149
En Düşük
21,2239
10:541.242,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -7,66
|Açılış
|: 1.242,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,58
|
1.252,44
En Düşük
1.240,12
BIST En Aktif Hisseler10:52
|KOPOL
|39,40
|573.155.795
|% 9,99
|
|CVKMD
|168,90
|785.397.279
|% 9,96
|
|VKING
|36,04
|729.810
|% 9,95
|
|EUYO
|5,59
|1.345.208
|% 8,97
|
|QNBFL
|92,50
|297.110
|% 8,63
|
|IMASM
|51,55
|155.762.718
|% -9,80
|
|AKMGY
|84,00
|5.572.136
|% -5,23
|
|ATAGY
|4,65
|2.556.889
|% -4,52
|
|ONCSM
|91,90
|28.922.800
|% -4,37
|
|FENER
|51,10
|55.097.864
|% -4,04
|
|KOZAL
|23,72
|1.191.615.220
|% 0,51
|
|CVKMD
|168,90
|785.397.279
|% 9,96
|
|THYAO
|135,70
|736.451.130
|% -0,37
|
|KOPOL
|39,40
|573.155.795
|% 9,99
|
|KOZAA
|46,76
|493.266.789
|% 0,52
|
|KOZAL
|23,72
|1.191.615.220
|% 0,51
|
|EKGYO
|6,71
|156.641.871
|% 0,00
|
|GSRAY
|9,85
|195.297.223
|% 5,91
|
|YKBNK
|10,18
|188.075.673
|% -0,68
|
|ISCTR
|11,96
|181.480.553
|% -0,42
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3994
|19,4069
|% 0,03
|
|Euro
|21,3039
|21,3203
|% 0,20
|
|Sterlin
|24,0981
|24,2189
|% 0,27
|
|Frank
|21,5247
|21,6543
|% -0,14
|
|Riyal
|5,1569
|5,1827
|% 0,01
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.991
|-15,02
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.243
|-8,06
|
|Cumhuriyet
|8.833
|8.966
|79,00
|
|Tam
|8.858
|9.018
|-32,00
|
|Yarım
|4.326
|4.415
|-16,00
|
|Çeyrek
|2.163
|2.214
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,90
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|15,52
|15,54
|-0,18
|
|B. Petrol
|84,06
|84,06
|-0,71
|
Seans Raporu
10:52
daha fazla
-
11:07IMASM
Yüzde -9.80 oranında düşüşle 51.55 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 016, 499 adet işlem
-
11:06QNBFL
Yüzde 8.63 oranında artışla 92.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 212 adet işlem
-
11:05XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 46 artarak (% 0.12 ) 5, 544
-
11:05
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KOZAL, CVKMD, THYAO
-
11:05XU100
Endeks 5, 025 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 8, 056.00 milyon TL de