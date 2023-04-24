***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
24.04.2023 09:00
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140375
BIST
12:355.012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.037
|
|Önceki Kapanış
|: 5.012
|
5.037
En Düşük
4.998
12:3519,4132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0125
|Açılış
|: 20,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5100
|
19,4527
En Düşük
19,3833
12:3521,3170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0707
|Açılış
|: 22,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4100
|
21,4503
En Düşük
21,2787
12:351.235,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,17
|Açılış
|: 1.235,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.237,71
|
1.240,37
En Düşük
1.232,91
BIST En Aktif Hisseler12:35
|AYES
|18,55
|204.751
|% 0,00
|
|BALAT
|16,74
|420.462
|% 0,00
|
|ATSYH
|93,00
|923.301
|% 0,00
|
|BRKO
|4,45
|237.540
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,65
|112.304
|% 0,00
|
|AYES
|18,55
|204.751
|% 0,00
|
|BALAT
|16,74
|420.462
|% 0,00
|
|ATSYH
|93,00
|923.301
|% 0,00
|
|BRKO
|4,45
|237.540
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,65
|112.304
|% 0,00
|
|KOPOL
|37,50
|2.216.519.633
|% 0,00
|
|HALKB
|12,45
|2.014.968.926
|% 0,00
|
|CVKMD
|152,10
|1.742.328.101
|% 0,00
|
|VAKBN
|9,72
|1.477.191.149
|% 0,00
|
|AKBNK
|17,70
|1.171.167.804
|% 0,00
|
|HALKB
|12,45
|2.014.968.926
|% 0,00
|
|VAKBN
|9,72
|1.477.191.149
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,86
|869.844.431
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,17
|703.792.347
|% 0,00
|
|AKBNK
|17,70
|1.171.167.804
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4040
|19,4084
|% 0,04
|
|Euro
|21,3141
|21,3237
|% 0,36
|
|Sterlin
|24,0447
|24,1653
|% -0,07
|
|Frank
|21,6731
|21,8037
|% 0,04
|
|Riyal
|5,1604
|5,1862
|% 0,06
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.981
|1.982
|-2,21
|
|Altın Gr.
|1.236
|1.236
|-1,67
|
|Cumhuriyet
|8.945
|9.080
|21,00
|
|Tam
|8.876
|9.074
|-66,00
|
|Yarım
|4.335
|4.433
|-32,00
|
|Çeyrek
|2.168
|2.230
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|15,55
|15,57
|-0,09
|
|B. Petrol
|80,50
|80,50
|-0,96
|
Seans Raporu
12:35
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-
17:57
KLMSN, MEPET, UMPAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:57
VAKBN, GSRAY, PKART değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:42
EKIZ, KLMSN, AVGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:42
GESAN, BURVA, GSRAY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:27
FORMT, AVGYO, BRSAN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında