***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
26.04.2023 08:54
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141017
BIST
12:304.821
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -69,88
|Açılış
|: 4.886
|
|Önceki Kapanış
|: 4.891
|
4.901
En Düşük
4.819
12:3019,4294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0044
|Açılış
|: 20,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,4925
En Düşük
19,4034
12:3021,4759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1634
|Açılış
|: 22,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3600
|
21,5213
En Düşük
21,2731
12:301.248,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,61
|Açılış
|: 1.249,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,10
|
1.251,82
En Düşük
1.244,71
BIST En Aktif Hisseler12:28
|MIPAZ
|8,11
|27.073.634
|% 9,89
|
|ULAS
|12,28
|2.655.924
|% 9,45
|
|CMBTN
|586,00
|81.402.350
|% 8,94
|
|IHAAS
|171,40
|20.894.214
|% 8,76
|
|BURCE
|76,75
|77.000.922
|% 7,34
|
|PSDTC
|31,50
|7.009.988
|% -15,32
|
|PSDTC
|31,50
|7.009.988
|% -15,32
|
|PSDTC
|31,50
|7.009.988
|% -15,32
|
|PSDTC
|31,50
|7.009.988
|% -15,32
|
|IMASM
|33,80
|176.005.930
|% -9,96
|
|KOPOL
|43,42
|1.662.783.101
|% -2,07
|
|THYAO
|131,20
|1.599.940.285
|% -1,87
|
|EREGL
|33,48
|1.186.551.171
|% -1,99
|
|KOZAL
|20,36
|892.391.585
|% -3,23
|
|ISDMR
|31,82
|797.773.497
|% -3,87
|
|EKGYO
|6,36
|332.554.070
|% -0,93
|
|ISCTR
|11,45
|566.565.095
|% 0,17
|
|YKBNK
|9,88
|426.173.631
|% -0,20
|
|KOZAL
|20,36
|892.391.585
|% -3,23
|
|KOPOL
|43,42
|1.662.783.101
|% -2,07
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4246
|19,4302
|% 0,03
|
|Euro
|21,4607
|21,4820
|% 0,80
|
|Sterlin
|24,1656
|24,2868
|% 0,54
|
|Frank
|21,7645
|21,8957
|% 0,35
|
|Riyal
|5,1648
|5,1907
|% 0,03
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.999
|2.000
|2,18
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.248
|0,92
|
|Cumhuriyet
|9.078
|9.215
|88,00
|
|Tam
|9.117
|9.289
|0,00
|
|Yarım
|4.453
|4.548
|13,00
|
|Çeyrek
|2.226
|2.288
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,02
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,59
|15,60
|-0,03
|
|B. Petrol
|80,95
|80,95
|0,36
|