***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
26.04.2023 10:16
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 25.04.2023 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 25 Nisan 2023 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler28 Nisan 2023 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141060
BIST
12:244.825
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -65,85
|Açılış
|: 4.886
|
|Önceki Kapanış
|: 4.891
|
4.901
En Düşük
4.819
12:2419,4321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0071
|Açılış
|: 20,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,4925
En Düşük
19,4034
12:2421,4834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1709
|Açılış
|: 22,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3600
|
21,5213
En Düşük
21,2731
12:241.249,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,98
|Açılış
|: 1.249,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,10
|
1.251,82
En Düşük
1.244,71
BIST En Aktif Hisseler12:24
|MIPAZ
|8,11
|27.048.299
|% 9,89
|
|CMBTN
|586,10
|80.293.995
|% 8,96
|
|IHAAS
|171,50
|20.795.993
|% 8,82
|
|ULAS
|12,20
|2.400.550
|% 8,73
|
|BURCE
|76,40
|76.494.351
|% 6,85
|
|PSDTC
|31,74
|6.770.072
|% -14,68
|
|PSDTC
|31,74
|6.770.072
|% -14,68
|
|PSDTC
|31,74
|6.770.072
|% -14,68
|
|PSDTC
|31,74
|6.770.072
|% -14,68
|
|IMASM
|33,80
|176.001.333
|% -9,96
|
|KOPOL
|43,44
|1.641.322.455
|% -2,03
|
|THYAO
|131,10
|1.547.026.084
|% -1,94
|
|EREGL
|33,44
|1.170.064.165
|% -2,11
|
|KOZAL
|20,48
|864.754.792
|% -2,66
|
|ISDMR
|31,72
|796.068.812
|% -4,17
|
|EKGYO
|6,36
|327.835.763
|% -0,93
|
|ISCTR
|11,44
|559.324.823
|% 0,09
|
|YKBNK
|9,88
|416.907.375
|% -0,20
|
|KOZAL
|20,48
|864.754.792
|% -2,66
|
|KOPOL
|43,44
|1.641.322.455
|% -2,03
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4257
|19,4321
|% 0,04
|
|Euro
|21,4646
|21,4834
|% 0,80
|
|Sterlin
|24,1822
|24,3035
|% 0,61
|
|Frank
|21,7645
|21,8956
|% 0,35
|
|Riyal
|5,1641
|5,1900
|% 0,02
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.999
|2.000
|2,40
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.248
|1,30
|
|Cumhuriyet
|9.078
|9.215
|88,00
|
|Tam
|9.125
|9.296
|7,00
|
|Yarım
|4.457
|4.552
|17,00
|
|Çeyrek
|2.228
|2.290
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,01
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|15,60
|15,62
|-0,01
|
|B. Petrol
|81,06
|81,06
|0,47
|