***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
27.04.2023 09:06
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141505
BIST
11:374.778
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -5,57
|Açılış
|: 4.778
|
|Önceki Kapanış
|: 4.784
|
4.818
En Düşük
4.751
11:3719,4370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0284
|Açılış
|: 20,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
19,4411
En Düşük
19,3925
11:3721,5119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0711
|Açılış
|: 22,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,5332
En Düşük
21,3828
11:371.248,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 6,36
|Açılış
|: 1.248,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,30
|
1.251,48
En Düşük
1.240,37
BIST En Aktif Hisseler11:37
|RAYSG
|20,20
|4.652.085
|% 9,96
|
|EUPWR
|65,30
|74.262.164
|% 9,93
|
|GRTRK
|21,28
|434.048
|% 9,92
|
|SNKRN
|27,44
|955.543
|% 9,85
|
|IHAAS
|188,90
|33.418.563
|% 9,00
|
|KERVN
|0,77
|386.087
|% -9,41
|
|YAYLA
|5,10
|30.507.947
|% -5,20
|
|CANTE
|47,50
|25.313.298
|% -5,00
|
|GEREL
|16,43
|7.706.469
|% -4,86
|
|PAGYO
|24,40
|3.093.200
|% -4,84
|
|KOPOL
|51,05
|1.693.053.367
|% 4,70
|
|THYAO
|130,90
|1.424.731.217
|% 0,69
|
|AKBNK
|16,72
|608.680.292
|% -0,83
|
|EREGL
|32,78
|596.289.229
|% -0,36
|
|CVKMD
|174,70
|552.423.286
|% 3,56
|
|EKGYO
|6,21
|420.420.017
|% -0,32
|
|AKBNK
|16,72
|608.680.292
|% -0,83
|
|KOPOL
|51,05
|1.693.053.367
|% 4,70
|
|ISCTR
|11,18
|386.448.462
|% -0,27
|
|YKBNK
|9,85
|265.843.502
|% 0,51
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4297
|19,4370
|% 0,15
|
|Euro
|21,4980
|21,5119
|% 0,33
|
|Sterlin
|24,1418
|24,2629
|% -0,02
|
|Frank
|21,6810
|21,8116
|% -0,11
|
|Riyal
|5,1642
|5,1901
|% 0,05
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.998
|1.998
|8,62
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.249
|6,36
|
|Cumhuriyet
|9.062
|9.199
|72,00
|
|Tam
|9.112
|9.267
|-35,00
|
|Yarım
|4.447
|4.531
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.230
|2.279
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,03
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|15,65
|15,67
|0,13
|
|B. Petrol
|78,16
|78,16
|0,44
|