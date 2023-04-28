***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
28.04.2023 09:47
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142600
BIST
10:374.757
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -32,95
|Açılış
|: 4.800
|
|Önceki Kapanış
|: 4.790
|
4.809
En Düşük
4.753
10:3719,4562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0320
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
19,4665
En Düşük
19,4050
10:3721,4305
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0269
|Açılış
|: 22,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,7427
En Düşük
21,3541
10:371.239,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,79
|Açılış
|: 1.239,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,51
|
1.244,83
En Düşük
1.239,49
BIST En Aktif Hisseler10:37
|GOODY
|13,98
|9.491.987
|% 9,99
|
|AVHOL
|16,21
|12.000.761
|% 9,97
|
|GRTRK
|23,40
|1.056.182
|% 9,96
|
|EUPWR
|71,80
|312.683.328
|% 9,95
|
|EGSER
|28,08
|12.200.094
|% 9,95
|
|IHAAS
|171,60
|4.382.166
|% -9,97
|
|IMASM
|27,74
|109.262.427
|% -8,81
|
|CEMTS
|39,92
|48.005.713
|% -8,23
|
|DESA
|48,06
|11.239.714
|% -7,67
|
|OTKAR
|843,30
|36.314.538
|% -6,17
|
|CVKMD
|185,80
|826.868.276
|% 0,16
|
|KOPOL
|51,70
|775.186.054
|% 0,68
|
|EREGL
|33,24
|710.489.426
|% 1,90
|
|KONTR
|145,30
|402.899.167
|% 0,76
|
|THYAO
|130,90
|341.320.267
|% 0,08
|
|EREGL
|33,24
|710.489.426
|% 1,90
|
|EKGYO
|6,18
|130.558.135
|% -0,48
|
|AKFYE
|13,03
|253.610.857
|% 0,15
|
|KOPOL
|51,70
|775.186.054
|% 0,68
|
|ISCTR
|11,21
|145.660.634
|% -0,80
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4511
|19,4562
|% 0,16
|
|Euro
|21,4089
|21,4305
|% 0,13
|
|Sterlin
|24,2100
|24,3314
|% -0,06
|
|Frank
|21,6500
|21,7804
|% 0,00
|
|Riyal
|5,1710
|5,1969
|% 0,07
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.983
|-4,74
|
|Altın Gr.
|1.239
|1.240
|-2,90
|
|Cumhuriyet
|8.997
|9.133
|-66,00
|
|Tam
|9.021
|9.218
|-64,00
|
|Yarım
|4.403
|4.508
|-30,00
|
|Çeyrek
|2.208
|2.267
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,91
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|15,56
|15,58
|-0,01
|
|B. Petrol
|78,46
|78,46
|0,24
|