***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
02.05.2023 08:56
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144053
BIST
10:184.620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 2,28
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.590
10:1819,4693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0299
|Açılış
|: 20,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3800
|
19,4815
En Düşük
19,4161
10:1821,4508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0828
|Açılış
|: 22,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,6165
En Düşük
21,2847
10:181.241,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,06
|Açılış
|: 1.241,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
|
1.243,19
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler10:18
|GRTRK
|25,74
|2.716.368
|% 10,00
|
|AVHOL
|17,83
|4.550.822
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|15.813.955
|% 9,98
|
|EUPWR
|78,95
|525.151.241
|% 9,96
|
|GOODY
|15,20
|67.135.604
|% 8,73
|
|IHAAS
|154,50
|115.103
|% -9,97
|
|NTGAZ
|19,80
|6.010.499
|% -9,17
|
|EGSER
|25,74
|28.697.945
|% -8,33
|
|KRTEK
|17,13
|5.961.918
|% -7,70
|
|KENT
|161,00
|33.810
|% -6,67
|
|EUPWR
|78,95
|525.151.241
|% 9,96
|
|THYAO
|128,00
|522.628.150
|% 0,16
|
|EREGL
|32,92
|368.737.263
|% -0,66
|
|KOZAL
|18,72
|247.218.531
|% -0,85
|
|SISE
|37,44
|227.984.302
|% 1,57
|
|EKGYO
|6,00
|160.319.049
|% -0,17
|
|YKBNK
|9,43
|124.429.850
|% -0,42
|
|KOZAL
|18,72
|247.218.531
|% -0,85
|
|EREGL
|32,92
|368.737.263
|% -0,66
|
|GSRAY
|8,49
|83.492.935
|% -5,67
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4654
|19,4693
|% 0,15
|
|Euro
|21,4158
|21,4508
|% 0,39
|
|Sterlin
|24,2871
|24,4089
|% 0,23
|
|Frank
|21,6445
|21,7749
|% 0,03
|
|Riyal
|5,1760
|5,2020
|% 0,09
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.982
|1.982
|-0,45
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.242
|2,19
|
|Cumhuriyet
|9.101
|9.238
|9,00
|
|Tam
|9.140
|9.332
|-21,00
|
|Yarım
|4.434
|4.549
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.221
|2.278
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,80
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|15,55
|15,56
|-0,08
|
|B. Petrol
|79,47
|79,47
|0,16
|