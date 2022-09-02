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***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

02.09.2022 18:51
***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Yönetim Kurulumuzun 02.09.2022 tarihli kararı ile Sn.Cansel Nuray Aksoy Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca oluşturulan Komitelere ilişkin güncel bilgi aşağıda sunulmaktadır
-Denetimden Sorumlu Komite: Ali Hakan Kara (Başkan), İzzet Selim Yenel (Üye), Hasan Emre Aydın (Üye).
-Kurumsal Yönetim Komitesi: İzzet Selim Yenel (Başkan), Cansel Nuray Aksoy (Üye), Kenan Ayvacı (Üye).
-Riskin Erken Saptanması Komitesi: Hasan Emre Aydın (Başkan), Cansel Nuray Aksoy (Üye). 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059751


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