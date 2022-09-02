***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 02.09.2022 tarihli kararı ile Sn.Cansel Nuray Aksoy Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca oluşturulan Komitelere ilişkin güncel bilgi aşağıda sunulmaktadır-Denetimden Sorumlu Komite: Ali Hakan Kara (Başkan), İzzet Selim Yenel (Üye), Hasan Emre Aydın (Üye).-Kurumsal Yönetim Komitesi: İzzet Selim Yenel (Başkan), Cansel Nuray Aksoy (Üye), Kenan Ayvacı (Üye).-Riskin Erken Saptanması Komitesi: Hasan Emre Aydın (Başkan), Cansel Nuray Aksoy (Üye).http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059751BIST