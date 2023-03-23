***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
23.03.2023 19:32
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 23.03.2023 tarihli kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca
-Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri olarak Sn. Ali Hakan Kara, Sn. İzzet Selim Yenel ve Sn. Hasan Emre Aydın'ın görevlendirilmelerine, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak Sn. Ali Hakan Kara'nın atanmasına,
-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri olarak Sn. İzzet Selim Yenel, Sn. Cansel Nuray Aksoy ve Genel Müdür Yardımcısı Sn. Kenan Ayvacı'nın görevlendirilmelerine, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak Sn. İzzet Selim Yenel'in atanmasına,
-Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri olarak Sn. Hasan Emre Aydın ve Sn. Cansel Nuray Aksoy'un görevlendirilmelerine, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı olarak Sn. Hasan Emre Aydın'ın atanmasına
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127535
BIST
18:055.062
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 60,93
|Açılış
|: 4.997
|
|Önceki Kapanış
|: 5.001
|
5.062
En Düşük
4.984
18:0519,0492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0105
|Açılış
|: 19,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3280
|
19,1962
En Düşük
18,9440
18:0520,7324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0582
|Açılış
|: 20,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8100
|
20,9651
En Düşük
20,6194
18:051.219,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 14,22
|Açılış
|: 1.220,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205,55
|
1.221,66
En Düşük
1.201,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MMCAS
|6,05
|2.006.998
|% 10,00
|
|DURDO
|52,80
|24.447.983
|% 10,00
|
|DGGYO
|38,10
|105.574.376
|% 9,99
|
|EYGYO
|19,97
|119.174.172
|% 9,97
|
|KAPLM
|100,40
|10.920.122
|% 9,97
|
|PAMEL
|311,10
|20.343.098
|% -9,98
|
|EMKEL
|11,49
|80.643.490
|% -9,95
|
|ANELE
|5,02
|245.489.090
|% -9,87
|
|GEREL
|13,08
|199.030.808
|% -9,10
|
|MARKA
|8,60
|24.825.033
|% -8,90
|
|ASTOR
|62,35
|6.522.564.353
|% 3,06
|
|EREGL
|37,10
|5.602.700.654
|% 0,00
|
|OYAKC
|39,88
|5.281.928.213
|% 4,13
|
|KRDMD
|19,87
|3.309.839.966
|% 1,74
|
|KOZAL
|21,08
|2.850.965.160
|% 4,67
|
|EKGYO
|6,98
|1.709.554.660
|% 3,87
|
|ISCTR
|14,17
|2.543.154.841
|% 3,43
|
|KRDMD
|19,87
|3.309.839.966
|% 1,74
|
|EREGL
|37,10
|5.602.700.654
|% 0,00
|
|KOZAL
|21,08
|2.850.965.160
|% 4,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0417
|19,0492
|% 0,06
|
|Euro
|20,7151
|20,7324
|% 0,28
|
|Sterlin
|23,3680
|23,4852
|% 0,34
|
|Frank
|20,7352
|20,8601
|% 0,28
|
|Riyal
|5,0537
|5,0790
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.991
|1.992
|21,71
|
|Altın Gr.
|1.220
|1.220
|14,90
|
|Cumhuriyet
|8.177
|8.301
|140,00
|
|Tam
|8.234
|8.336
|76,00
|
|Yarım
|4.036
|4.079
|37,00
|
|Çeyrek
|2.018
|2.040
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,11
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,17
|14,19
|0,11
|
|B. Petrol
|76,14
|76,14
|-0,55
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
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