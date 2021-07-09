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***IYM* *ISMEN* *OLMK*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim

09.07.2021 18:10



***IYM******ISMEN******OLMK*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Alım Teklifi Sonuç Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler OLMK

İşlem Türü Zorunlu Pay Alım Teklifi
Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi Mondi Corrugated B.V.
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap İş Yatırım Menkul Değer A.Ş.'ye ait 61000 numaralı hesap
Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günü
Para Birimi TRY
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi 05.07.2021
Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati 09:00
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi 26.07.2021
Pay Alım Teklifi Bitiş Saati 17:00

Pay Alım Teklifine Konu Pay Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Nevi İmtiyazlı Olup Olmadığı İmtiyaza İlişkin Bilgi Pay Alım Teklifi Fiyatı
OLMK, TRAOLMKS91D2 Nâma Değil - 7,7003

Günlük Pay Alım Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Tarih Borsa‘dan Alınan Pay Adedi Borsa‘dan Alınan Pay Tutarı Borsa Dışından Alınan Pay Adedi Borsa Dışından Alınan Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi Sayısı
OLMK, TRAOLMKS91D2 05.07.2021 0 0 237.447 1.828.413,13 10
OLMK, TRAOLMKS91D2 06.07.2021 0 0 442.377 3.406.435,61 13
OLMK, TRAOLMKS91D2 07.07.2021 0 0 354.257,442 2.727.888,58 23
OLMK, TRAOLMKS91D2 08.07.2021 0 0 101.432 781.056,84 9
OLMK, TRAOLMKS91D2 09.07.2021 0 0 331.991 2.556.430,3 7

Ek Açıklamalar
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.'nin (Olmuksan) ödenmiş sermayesinin ve oy haklarının %90,38'ine tekabül eden her biri 0,01 TL nominal değerli toplam 22.334.359.180,5 adet payın 31 Mayıs 2021 tarihinde Mondi Corrugated B.V. (Mondi) tarafından devralınması sonrasında Olmuksan'ın yönetim ve kontrolü Mondi'ye geçmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği kapsamında, Olmuksan'ın sermayesini temsil eden halka açık diğer payların sahiplerine Mondi tarafından yapılacak zorunlu pay alım teklifine ilişkin Kurul tarafından onaylanan Pay Alım Teklifi Bilgi Formu www.kap.org.tr, www.mondiolmuksan.com.tr ve www.isyatirim.com.tr internet adreslerinde ilan edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950051


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Yarım 1.605 1.647 -2,85  
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