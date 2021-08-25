***IYM* *ISMEN* *ORCAY*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
25.08.2021 17:47
***IYM******ISMEN******ORCAY*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fiyat Tespit Raporu Görüşü ektedir. Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960447
BIST
17:501.453
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -13,27
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.466
|
1.471
En Düşük
1.453
17:508,3852
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0119
|Açılış
|: 8,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4180
|
8,4231
En Düşük
8,3625
17:509,8567
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0365
|Açılış
|: 9,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8750
|
9,9110
En Düşük
9,8227
17:50482,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -4,74
|Açılış
|: 482,02
|
|Önceki Kapanış
|: 486,76
|
488,00
En Düşük
481,29
BIST En Aktif Hisseler17:50
|GESAN
|27,34
|1.473.669.501
|% 9,98
|
|MRGYO
|1,22
|287.715.794
|% 9,91
|
|BALAT
|5,68
|847.632
|% 9,86
|
|DARDL
|2,95
|50.301.374
|% 9,67
|
|PENTA
|85,00
|10.256.982
|% 9,25
|
|ISGSY
|8,55
|194.677.435
|% -10,00
|
|UFUK
|22,32
|285.727
|% -10,00
|
|EDATA
|14,96
|98.505.131
|% -9,99
|
|AGYO
|4,10
|19.139.757
|% -9,89
|
|DIRIT
|2,79
|84.218
|% -9,71
|
|GARAN
|9,55
|1.515.902.705
|% 0,00
|
|THYAO
|12,50
|1.512.280.507
|% -2,42
|
|GESAN
|27,34
|1.473.669.501
|% 9,98
|
|BRLSM
|12,18
|1.243.352.139
|% 0,58
|
|BIMAS
|73,15
|611.926.879
|% -0,34
|
|MRGYO
|1,22
|287.715.794
|% 9,91
|
|ODAS
|1,48
|239.221.786
|% 3,50
|
|GARAN
|9,55
|1.515.902.705
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,56
|378.783.576
|% -0,78
|
|THYAO
|12,50
|1.512.280.507
|% -2,42
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3802
|8,3852
|% -0,14
|
|Euro
|9,8522
|9,8567
|% -0,37
|
|Sterlin
|11,4904
|11,5480
|% -0,02
|
|Frank
|9,1464
|9,2015
|% -0,16
|
|Riyal
|2,2321
|2,2433
|% 0,01
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-17,12
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-4,74
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.248
|-45,00
|
|Tam
|3.188
|3.268
|-42,12
|
|Yarım
|1.541
|1.581
|-20,38
|
|Çeyrek
|773
|790
|-10,19
|
|Gümüş.Ons
|23,68
|23,73
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,05
|
|B. Petrol
|70,57
|70,57
|0,16
|