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***IYM* *ISMEN* *PENTA*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından

11.11.2021 11:42
***IYM* *ISMEN* *PENTA*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka


***IYM******ISMEN******PENTA*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )

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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)

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Açıklamalar

SPK'nın  VII-128.1 nollu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca hazırlanan Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit  Raporuna İlişkin 1. Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976996


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BIST En Aktif Hisseler11:32
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 102,30 11.668.133 % 10,00  
OYLUM 8,85 15.555.902 % 9,94  
ADESE 1,35 63.233.929 % 9,76  
DOAS 41,32 89.884.399 % 9,43  
OZRDN 8,31 18.106.253 % 7,92  
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11:32 Alış Satış %  
Dolar 9,9701 9,9747 % 1,35  
Euro 11,4489 11,4600 % 1,43  
Sterlin 13,2753 13,3419 % 0,90  
Frank 10,7766 10,8415 % 0,98  
Riyal 2,6456 2,6588 % 1,11  
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11:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.861 1.861 8,66  
Altın Gr. 595 595 8,72  
Cumhuriyet 3.920 3.979 48,00  
Tam 3.909 4.007 55,00  
Yarım 1.889 1.938 26,61  
Çeyrek 948 969 13,30  
Gümüş.Ons 24,95 24,97 0,27  
Gümüş Gr. 7,97 7,98 0,17  
B. Petrol 82,86 82,86 0,22  
Seans Raporu 11:32
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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