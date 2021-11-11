***IYM* *ISMEN* *PENTA*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
11.11.2021 11:42
***IYM******ISMEN******PENTA*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nın VII-128.1 nollu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca hazırlanan Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 1. Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976996
BIST
11:321.639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 14,60
|Açılış
|: 1.622
|
|Önceki Kapanış
|: 1.624
|
1.642
En Düşük
1.621
11:329,9747
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,1332
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8350
|
9,9747
En Düşük
9,8289
11:3211,4600
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,1621
|Açılış
|: 11,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3600
|
11,4600
En Düşük
11,2896
11:32595,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 8,72
|Açılış
|: 595,06
|
|Önceki Kapanış
|: 586,34
|
595,19
En Düşük
584,13
BIST En Aktif Hisseler11:32
|DOBUR
|102,30
|11.668.133
|% 10,00
|
|OYLUM
|8,85
|15.555.902
|% 9,94
|
|ADESE
|1,35
|63.233.929
|% 9,76
|
|DOAS
|41,32
|89.884.399
|% 9,43
|
|OZRDN
|8,31
|18.106.253
|% 7,92
|
|BASGZ
|17,29
|161.826.112
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,56
|75.086.433
|% -9,97
|
|VAKFN
|6,44
|29.108.621
|% -5,01
|
|DMSAS
|8,27
|20.550.262
|% -4,94
|
|TURGG
|138,50
|12.237.182
|% -4,22
|
|PETKM
|7,62
|1.781.447.928
|% 5,10
|
|GARAN
|10,71
|649.702.137
|% -0,19
|
|THYAO
|18,21
|433.580.134
|% 0,44
|
|EREGL
|19,63
|430.734.135
|% 1,45
|
|KRDMD
|7,47
|420.975.617
|% 2,19
|
|PETKM
|7,62
|1.781.447.928
|% 5,10
|
|YKBNK
|3,10
|199.925.825
|% -0,96
|
|GARAN
|10,71
|649.702.137
|% -0,19
|
|TSPOR
|6,77
|394.253.848
|% 4,15
|
|KRDMD
|7,47
|420.975.617
|% 2,19
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9701
|9,9747
|% 1,35
|
|Euro
|11,4489
|11,4600
|% 1,43
|
|Sterlin
|13,2753
|13,3419
|% 0,90
|
|Frank
|10,7766
|10,8415
|% 0,98
|
|Riyal
|2,6456
|2,6588
|% 1,11
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|8,66
|
|Altın Gr.
|595
|595
|8,72
|
|Cumhuriyet
|3.920
|3.979
|48,00
|
|Tam
|3.909
|4.007
|55,00
|
|Yarım
|1.889
|1.938
|26,61
|
|Çeyrek
|948
|969
|13,30
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,97
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|7,97
|7,98
|0,17
|
|B. Petrol
|82,86
|82,86
|0,22
|
Seans Raporu
11:32
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-
11:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 46 artarak (% 0.99 ) 1, 787
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11:46XU100
Endeks 1, 640 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 96 üstünde . İşlem hacmi 8, 980.00 milyon TL de
-
11:46OZRDN
Yüzde 7.92 oranında artışla 8.31 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 174, 825 adet işlem
-
11:44PETKM
Yüzde 5.10 oranında artışla 7.62 lira fiyatla işlem gören hissede 236, 365, 871 adet işlem
-
11:41XU100
Endeks 1, 640 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 97 üstünde . İşlem hacmi 8, 600.00 milyon TL de