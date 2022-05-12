***IYM* *ISMEN* *PENTA*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
12.05.2022 14:08
***IYM******ISMEN******PENTA*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nın VII-128.1 no'lu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca hazırlanan Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029740
BIST
14:272.395
En Yüksek
|Değişim
|: -2,38%
|| -58,45
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.366
14:2715,3919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0900
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
14:2716,1234
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0106
|Açılış
|: 16,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0533
14:27914,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,09
|Açılış
|: 914,72
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler14:25
|GLBMD
|7,15
|18.718.389
|% 10,00
|
|UZERB
|39,44
|1.126.624
|% 9,98
|
|IMASM
|29,16
|8.753.599
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|20.118.679
|% 9,90
|
|ESCOM
|11,76
|71.209.404
|% 8,59
|
|LIDFA
|6,21
|752.068
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|62.417.975
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|926.553
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.529.791
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|839.576
|% -9,96
|
|THYAO
|41,50
|3.009.661.481
|% -1,66
|
|SISE
|19,59
|2.378.150.993
|% -1,85
|
|KRDMD
|15,90
|1.657.090.775
|% -4,62
|
|SAHOL
|19,25
|1.298.684.524
|% -4,51
|
|ASELS
|22,90
|1.288.292.868
|% -4,02
|
|EKGYO
|2,68
|709.974.853
|% -2,55
|
|YKBNK
|4,58
|810.358.204
|% -2,55
|
|SISE
|19,59
|2.378.150.993
|% -1,85
|
|DOHOL
|3,58
|435.264.686
|% -1,92
|
|KRDMD
|15,90
|1.657.090.775
|% -4,62
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3840
|15,3980
|% 0,63
|
|Euro
|16,0791
|16,1374
|% 0,02
|
|Sterlin
|18,7319
|18,8258
|% 0,23
|
|Frank
|15,3814
|15,4740
|% 0,30
|
|Riyal
|4,0918
|4,1124
|% 0,59
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.847
|-5,79
|
|Altın Gr.
|914
|914
|2,35
|
|Cumhuriyet
|6.136
|6.229
|-34,00
|
|Tam
|6.100
|6.256
|-36,64
|
|Yarım
|2.949
|3.026
|-17,73
|
|Çeyrek
|1.479
|1.513
|-8,86
|
|Gümüş.Ons
|21,01
|21,04
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|10,40
|10,41
|-0,22
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,54
|