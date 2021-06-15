***IYM* *ISMEN* *PENTA*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.06.2021 19:56
***IYM******ISMEN******PENTA*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.'nin 6-7 Mayıs 2021 tarihinde 32,00 TL birim fiyat ile talep toplanarak halka arz edilen payları 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren BIST Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştır. İzahnamede Kurumumuz aracılığı ile gerçekleştirilmesi planlanan fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler için ilan edilen 30 günlük süre 15 Haziran 2021 tarihinde sona ermiştir. Şirket paylarının BİST' te işlem görmeye başlamasını takiben geçen 30 günlük süre içerisinde Şirket payları üzerinde fiyat istikrarı işlemleri gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen işlemlere ilişkin detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942477
BIST
18:051.443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -11,69
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.457
En Düşük
1.432
18:058,5624
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0932
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,5909
En Düşük
8,4510
18:0510,3899
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1226
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1600
|
10,4215
En Düşük
10,2523
18:05510,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,71
|Açılış
|: 510,93
|
|Önceki Kapanış
|: 508,20
|
515,06
En Düşük
506,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|41,80
|553.572
|% 10,00
|
|MRSHL
|277,20
|4.991.399
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,07
|11.411.262
|% 9,95
|
|TUREX
|10,21
|84.372.213
|% 9,90
|
|BOBET
|6,03
|405.791.355
|% 9,84
|
|BERA
|23,22
|52.024.569
|% -10,00
|
|TKURU
|127,80
|1.707.956
|% -10,00
|
|BAYRK
|10,79
|16.220.912
|% -9,93
|
|MERIT
|20,34
|1.101.838
|% -9,92
|
|DERHL
|4,37
|31.933.804
|% -9,90
|
|EKGYO
|2,19
|1.427.476.111
|% 0,46
|
|HALKB
|5,36
|1.409.213.455
|% 6,14
|
|GARAN
|8,42
|1.223.055.297
|% 0,72
|
|THYAO
|14,49
|1.199.811.704
|% -0,89
|
|KRDMD
|7,50
|827.497.343
|% -1,83
|
|EKGYO
|2,19
|1.427.476.111
|% 0,46
|
|HALKB
|5,36
|1.409.213.455
|% 6,14
|
|YKBNK
|2,25
|578.041.326
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,78
|656.456.402
|% 3,00
|
|GARAN
|8,42
|1.223.055.297
|% 0,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5505
|8,5624
|% 1,10
|
|Euro
|10,3734
|10,3899
|% 1,19
|
|Sterlin
|12,0125
|12,0727
|% 0,85
|
|Frank
|9,4903
|9,5475
|% 1,21
|
|Riyal
|2,2746
|2,2860
|% 1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-8,95
|
|Altın Gr.
|511
|511
|2,58
|
|Cumhuriyet
|3.394
|3.445
|63,00
|
|Tam
|3.374
|3.459
|55,59
|
|Yarım
|1.631
|1.673
|26,89
|
|Çeyrek
|818
|837
|13,45
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,66
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,60
|0,01
|
|B. Petrol
|73,93
|73,93
|1,07
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 21 kaybederek (% -0.40 ) 1, 555
-
17:59
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, BERA, TKURU
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, HALKB, THYAO
-
17:59XU100
Endeks 1, 445 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 15, 404.00 milyon TL de
-
17:59ULAS
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 4.37 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 508, 345 adet işlem